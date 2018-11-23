Власти Норвегии оставят майнеров без льгот на электроэнергию

В государственном бюджете Норвегии на следующий год отсутствуют специальные льготные условия для майнинговой индустрии. Так, с января 2019 года майнеры будут вынуждены платить по стандартным тарифам, сообщает Forbes со ссылкой на местные источники.

"Норвегия больше не может предоставлять тарифные льготы такой грязной криптографической деятельности, как биткоин. Это требует больших объемов электроэнергии и увеличивает выброс парниковых газов в глобальных масштабах", — подчеркнул норвежский парламентарий Ларс Гальтбреккер.

Если сейчас цена киловатта для майнеров составляет порядка $0,05, то уже в январе она возрастет до $1,94. Если верить данным майнинговой компании Northern Bitcoin, цена добычи одного биткоина в Норвегии составляет порядка $7700. В Китае, например, этот показатель существенно ниже — $3100.

Напомним, в Армении открыли крупнейший в мире дата-центр с тремя тысячами майнинг-машин. Инвесторы вложили в майнинговый проект 50 млн долларов.

Также мы писали, что у Nvidia упали продажи после майнингового бума. Покупатели, которых в ходе криптобума вытеснили майнеры, возвращаются не так быстро, как ожидали в компании.

Тем временем, майнинг-компания Giga Watt задолжала кредиторам миллионы долларов. Компания неплатежеспособна и не в состоянии погасить свои долги.