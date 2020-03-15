Более миллиона гривен: сколько украинцы переплачивают за ипотеку

Ипотека в Украине невыгодная и дорогая. Недавно и уже бывший премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что ипотечные кредиты по нынешним ставкам в Украине практически невозможно выплачивать, а снижение ставок по кредитам – это одна из задач правительства.

Мы расспросили экспертов, сколько же переплачивают украинцы, покупая квартиры в ипотеку сейчас. Оказалось – очень и очень много.

Дарья Бедя, руководитель по развитию проектов компании Citex Development, поясняет, что на первичном рынке сейчас самые востребованные квартиры — это однокомнатные от 35 м2 до 46 м2 (около 70% всех приобретений) и двухкомнатные площадью 65-85 м2 (15-20% от всех продаваемых квартир).

"Допустим, при первом взносе в 30% (около 300 тыс. грн + вышеуказанные платежи), при сроке погашения кредита 10 лет, переплата в год в зависимости от банков составит в среднем от 11,7% до 19,8%. А размер общей переплаты за указанный период составит от 740 000 до 1 250 000 грн", — говорит Бедя.

Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza", рассказывает, что сейчас максимальный срок предоставления ипотеки предлагает только Ощадбанк – 25 и 30 лет.

"При стоимости однокомнатной квартиры в 900 тыс. грн на начальной стадии строительства (площадью 45-46 м2) и первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры переплата за 25 лет составит 2,4 млн грн, а за 30 лет — 3 млн грн. Минимальный срок предоставляемой ипотеки – 1 год. При этом переплата за такую квартиру, в зависимости от банка, составит от 47 тыс. до 118 тыс. грн", — говорит Саакян.

Правда, даже если украинцы и берут долгосрочные кредиты, они стараются как можно быстрее их погасить. Эксперты говорят, что более 90% всех ипотечных кредитов гасятся в период от 3 до 5 лет.

"Для любого заемщика этот срок кредитования выглядит более актуальным, чем, скажем, 10 лет. В этом случае переплата составит 300-500 тыс. грн. Таким образом, однокомнатная квартира площадью 46 м2 на начальной стадии строительства при первоначальном взносе по ипотеке в 30% ее стоимости и 5-летнем сроке погашения займа обойдется покупателю в 1,2–1,4 млн грн", — комментируется ситуацию Бедя.

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Получается, за 30 лет, когда человек переплачивает 3 млн грн, он мог бы купить еще три однокомнатные квартиры, соответственно, за 10 лет ипотеки набегает переплата равная стоимости еще одной квартиры.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Дорогая ипотека: сколько переплачивают украинцы".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что кредитные ставки по ипотеке в течение 2020 года упадут вдвое – с 20% до 10%. Сделают ли украинские новации жилье более доступным, смотрите в сюжете:

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