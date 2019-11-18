Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Буча может остаться без центра города, новый центр Бучи – уже скоро!

18 ноября, 17:50

Актуально

Платформа социальных проектов BeCity и команда архитекторов Polotno представила особую концепцию реорганизации среды города

Реклама

На сегодняшний день во всем мире становится все популярнее создавать колоритные и комфортные городские пространства. Франция и Германия, Польша и Великобритания, Нидерланды и Дания – страны с прекрасным примером того, как в городе можно органично совместить частную жизнь и публичные интересы жителей.

Платформа социальных проектов BeCity и команда архитекторов Polotno, вдохновившись гармонией и высоким качеством дизайна городского пространства этих стран, представили особую концепцию реорганизации среды города, которая имеет очень большой потенциал.

Примеры зон современных европейских городских пространств

Речь идет о городе Буча, настоящий центр в котором не позволяет горожанам всесторонне использовать среду, хотя должен быть тем альтернативным местом, где можно качественно и интересно провести свободное время.

Проект нового центра Бучи

Жилой квартал Continent Ray от застройщика Strakhovskyi Group – это то место, которое, по мнению команд BeCity и Polotno, разрушит старые общественные стереотипы, даст бучанцам современное пространство, в котором по-настоящему хочется жить, и заслуженно станет новым центром Бучи!

В жилом квартале Continent Ray воплощена уникальная пирамида приоритетов, где на первом месте комфорт и безопасность жителей. Вместо бесконечных парковок вокруг домов – здесь рекреационные зоны для встреч и мероприятий на открытом воздухе, площадки для стритбола, сухие фонтаны, беседки для барбекю и детские площадки.

Для снижения скорости автомобилей, предложено обустроить поднятый пешеходный переход, который будет создавать безбарьерную среду для маломобильных жителей. Кроме этого, весь квартал будет охватывать эффективная и удобная сеть велодорожек, которые будут отделяться бордюрами от тротуаров и проезжей части и сделают передвижения на велосипеде ощутимо безопаснее.

"Велокультура – это мощная сила трансформации города. Кроме того, что велодорожки уменьшают количество заторов – они улучшают физическое и эмоциональное состояние горожан и решают проблему с загрязнением воздуха. А еще – велоспорт объединяет городскую общественность, и это прекрасно", – считает Анна Страховская.

Это уникальный новый характер городского пространства, где жители смогут взаимодействовать, расслабляться и развлекаться. Это комфорт, эстетика и практичность, которые достойны быть примером для подражания во всех городах Украины.

Это – для людей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Буча Strakhovskyi group BeCity Polotno ЖК Continent Ray

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине началась земельная реформа: сколько полей
В Украине началась земельная реформа: сколько полей "поместится" в одни рукиЭкономика
Как фермеры протестовали против земельной реформы
Как фермеры протестовали против земельной реформыУкраина
Киев, который не построили: проекты зданий, едва не изменивших облик столицы – фото
Киев, который не построили: проекты зданий, едва не изменивших облик столицы – фотоДругие новости
Бесплатное получение земли в Украине – не совсем бесплатное: эксперт прояснил детали
Бесплатное получение земли в Украине – не совсем бесплатное: эксперт прояснил деталиЭкономика
В Украине пустили с молотка 1,5 тысячи земельных участков: назван ТОП-5
В Украине пустили с молотка 1,5 тысячи земельных участков: назван ТОП-5Недвижимость
Недострои в Украине: как распознать нечестного застройщика и не попасть впросак
Недострои в Украине: как распознать нечестного застройщика и не попасть впросакНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...