​​​​​​​Цены на аренду жилья упали: как карантин повлиял на рынок недвижимости

Депутаты предлагают запретить выселять арендаторов со съемного жилья во время карантина и снизить цены на 50%

Месяц назад, 12 марта, в Украине был объявлен общенациональный карантин. Остановился транспорт, закрылись рестораны и кафе, рынки и магазины (кроме продуктовых). Люди вынуждены сидеть дома, из-за чего примерно 3 млн украинцев остались без дохода. При этом многие живут в съемном жилье.

Как на карантин отреагировали арендодатели, узнал сайт "Сегодня".

Аренда жилья подешевела, но временно

Карантин заставил арендодателей пойти на уступки. Сейчас снять жилье можно на 20% дешевле, чем месяц назад, Однако в большинстве случаев арендодатели указывают, что после карантина цена будет пересмотрена.

"Новые предложения арендодатели выставляют со скидкой 20% от цен прошлого месяца. Но они проговаривают, что цены будут корректироваться после карантина. Мы понимаем, что если сейчас что-то можно снять очень дешево, то это не надолго", – отмечает Эдуард Бразас, члена совета Ассоциации риелторов Украины.

/ Фото: Анастасия Искрицкая

В среднем аренда жилья в Киевской области снизилась на 7%, отмечают аналитики OLX. То, что большинство "посуточников" выставили квартиры на долгосрочную аренду, не вызвало большого влияния на рынок.

"В Киеве сдаются десятки тысяч квартир, и пару тысяч "посуточников" погоду не сделают. Да, предложения растут, но и многие сняли свои объекты с аренды, чтобы переждать карантин", – отмечает Эдуард Бразас.

В регионах арендодатели делают скидки в индивидуальном порядке. Например, в Херсоне в договоре аренды не указывают пункт о скидке на время карантина, а прописывают полную сумму аренды жилья, говорит риелтор Анна Подсадных. Тем не менее устно арендатор и арендодатель договариваются о скидке на период карантина в 20-50% в зависимости от ситуации.

Украинцы ищут жилье за городом

Спрос на жилье за городом вырос, отмечают эксперты. Больше всего ищут дома вне города в Киевской области. Стоимость аренды в регионе выросла наиболее существенно. По сравнению с мартом прошлого года цены здесь увеличились более чем на 50%.

Также больше стали просить арендодатели на Закарпатье — придется переплатить на 5100 грн больше по сравнению с этим же месяцем в 2019 году. Доложить придется и на арендованный дом на Волыни — +3000 грн, во Львовской и Николаевской областях — +2400 грн.

/ Фото: Pixabay

Выгоднее сейчас арендовать загородное жилье в Одесской области — здесь оно подешевело на 12% по сравнению с мартом прошлого года. В среднем арендная плата сейчас составляет 15 тыс. грн. Сэкономить могут и жители Житомирщины — если год назад арендодатели просили 3350 грн за аренду дома, то сегодня его можно снять за 2200 грн.

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Всем арендаторам хотят дать скидку 50%

На днях в парламенте зарегистрировали законопроект №3255. Он предлагает внести изменения в Гражданский кодекс Украины и уменьшить арендную плату на 50% в период действия форс-мажорных обстоятельств. Срок найма жилья автоматически продлевается на период продолжения таких обстоятельств, а также арендодатель не сможет досрочно расторгнуть договор аренды в течение карантина.

Если такой закон и примут, то большинству арендаторов он не поможет. Почти весь рынок жилья – в тени: договоры аренды нигде не регистрируются и арендодатели не платят налоги с дохода.

"Практически весь рынок аренды жилья находится в тени. Поэтому никакие законы не смогут на него повлиять. Человеку, который арендовал жилье и не имеет договора аренды, трудно будет доказать законность своего пребывания в доме. А значит, его могут выселить в любой момент. Также и арендная плата, основанная на устных договоренностях хозяина и арендатора, не может быть изменена никакими законами. На размер арендной платы влияет спрос на аренду, а не закон. Если Верховная Рада примет закон по снижению размера арендной платы или запрет выселять арендатора за долги, то он будет касаться только легальной аренды и будет иметь ограниченное действие", – отмечает экономист Александр Хмелевский.

Единственный способ для арендатора снизить арендную плату – поговорить с арендодателем, считает Эдуард Бразас.

"Обстоятельства, которые сложились на рынке, – это повод обсудить отношения. Разумный арендатор найдет слова, чтобы донести свое положение до арендодателя, а разумный арендодатель пойдет на уступки, если хочет оставить хорошего арендатора, который будет платить и хорошо относиться к имуществу. Не считаю нужным вмешиваться государству", – прокомментировал Бразас. Реклама

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