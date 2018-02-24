Что делать, если вас пытаются выселить коллекторы: советы юристов

Сегодня, 06:39

Бывают случаи, когда коллекторы полулегальными способами меняют собственника в реестре прав на недвижимое имущество


В столице произошла потасовка между собственниками квартиры и представителями коллекторской фирмы. По версии жильцов, они выплатили банку часть долга, а на остальное – попросили отсрочку. Но потом оказалось, что банк  долг продал, и представители фирмы пришли заселять новых жильцов, а старых – выставлять на улицу.

В этой квартире Игорь и Ольга Жуковы прожили десять лет. Жилье они купили в кредит, за доллары. После падения курса гривни последние два года выплачивать долг не смогли, и просили банк пересмотреть условия договора, однако в июле узнали, что банк продал право требования долга коллекторской компании.

Именно коллекторы пытались выселить семью Жуковых. По словам юристов, сейчас в Украине действует запрет на выселение жильцов из квартир, купленных за валютный кредит. Поэтому коллекторы полулегальными способами меняют собственника в реестре прав на недвижимое имущество. Оформляют такое жилье на подставных лиц, а потом начинают моральный прессинг, чтобы люди сами съехали.

В таких ситуациях не стоит паниковать, советуют юристы: ведь выселить человека можно только после решения суда. Выписку из реестра, которую показывают коллекторы, можно оспорить.

Напоминим, житель Киева, пытаясь продать дом, остался ни с чем, потому что попался на классическую схему мошенников.

Ранее мы писали о том, что в Киеве директора ООО "Элита-центр" задержали при попытке провернуть очередную аферу. Как известно, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от граждан, оценивается более чем в 400 млн грн.
банк, кредит, жилье, долг, выселение

Вы сейчас просматриваете новость "Что делать, если вас пытаются выселить коллекторы: советы юристов". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Британка арендовала квартиру в обмен на секс. Фото: pixabay

Женщина арендовала жилье за интим, а затем отказала владельцу

Вчера, 13:56

Сдача жилья в обмен на интимные услуги в Великобритании явление довольно распространенное

Украина

Где купить доступные квартиры в новостройках Киева

Вчера, 13:05

Загрузка...

Коммуналка

Не все киевляне исправно платят за коммуналку

Должники в Киеве: за "коммуналку" не платят 25% горожан (инфографика)

Вчера, 11:29

Люди возмущены не только тарифами, но и качеством услуг  

Коммуналка

Фото: kyivenergo.ua

В преддверии весны "Киевэнерго" призывает погасить долги за тепло

22 Февраля, 17:07

Жители домов, где не восстановлено благоустройство после ремонтов теплосетей, задолжали уже 2,3 млрд гривен
Загрузка...