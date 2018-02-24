Что делать, если вас пытаются выселить коллекторы: советы юристов

В столице произошла потасовка между собственниками квартиры и представителями коллекторской фирмы. По версии жильцов, они выплатили банку часть долга, а на остальное – попросили отсрочку. Но потом оказалось, что банк долг продал, и представители фирмы пришли заселять новых жильцов, а старых – выставлять на улицу.

В этой квартире Игорь и Ольга Жуковы прожили десять лет. Жилье они купили в кредит, за доллары. После падения курса гривни последние два года выплачивать долг не смогли, и просили банк пересмотреть условия договора, однако в июле узнали, что банк продал право требования долга коллекторской компании.

Именно коллекторы пытались выселить семью Жуковых. По словам юристов, сейчас в Украине действует запрет на выселение жильцов из квартир, купленных за валютный кредит. Поэтому коллекторы полулегальными способами меняют собственника в реестре прав на недвижимое имущество. Оформляют такое жилье на подставных лиц, а потом начинают моральный прессинг, чтобы люди сами съехали.

В таких ситуациях не стоит паниковать, советуют юристы: ведь выселить человека можно только после решения суда. Выписку из реестра, которую показывают коллекторы, можно оспорить.

Напоминим, житель Киева, пытаясь продать дом, остался ни с чем, потому что попался на классическую схему мошенников.

Ранее мы писали о том, что в Киеве директора ООО "Элита-центр" задержали при попытке провернуть очередную аферу. Как известно, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от граждан, оценивается более чем в 400 млн грн.