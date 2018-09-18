Эксперты рассказали, почему невозможно начать реконструкцию устаревших домов

С каждым годом в Украине становится все больше устаревшего жилья. 50% жилфонда нуждается в реконструкции, а в правительстве все еще не разработали четкой программы реновации.

По официальной информации Минрегиона, на конец 2017 г. в Украине более 50% жилого фонда устарело и нуждалось в реконструкции, а 7,5% (75 млн м кв) и вовсе были непригодны для жизни.

Все дело в том, что у каждого здания, в зависимости от типа постройки, есть срок эксплуатации. Например, капитальные дома с каменными и кирпичными стенами могут прослужить больше 150 лет, дома из шлакоблока всего около 70 лет, а вот деревянные и брусчатые живут и вовсе не больше 50 лет. Украина активно застраивалась многоэтажками в 50-70-х годах прошлого века, поэтому сейчас в стране массово заканчивается срок эксплуатации у хрущевок того времени.

Только в Киеве насчитывается около 3,2 тысячи таких объектов, которые необходимо реконструировать, это, преимущественно, хрущевки и сталинки.

Но, несмотря на то, что сроки эксплуатации наших домов подходят к концу, власти решать эту проблему не торопятся. И суть даже не в отсутствии желания или финансирования, а в том, что в действующем законодательстве просто нет норм проведения реконструкции. Точнее, они есть, но воплотить их в реальность практически невозможно.

Согласно закону, который был принят еще в 2006 г., чтобы начать реконструкцию жилого дома нужно получить согласие 100% жителей.

Добиться согласия от всех жильцов многоквартирного дома абсолютно не представляется возможным. Но, помимо необходимости 100% согласия, в действующем законодательстве есть немало других нюансов. Конфедерация строителей Украины в комментарии "Сегодня" отмечает, что главными вопросами остается отсутствие четкой процедуры реновации и гарантий для всех сторон.

"Действующий закон нуждается в изменениях, поскольку на практике реализация его затруднена в связи с целым рядом проблем, связанных с: нечеткой процедурой принятия решений по реконструкции;

финансированием мероприятий реновации жилищного фонда;

участием владельцев устаревшего жилого фонда в принятии решений относительно дальнейшей судьбы принадлежащей им недвижимости и предоставлении гарантий защиты их прав", ̶ отмечает исполнительный директор Конфедерация строителей Украины Виталий Грусевич.

Он также добавляет, что сейчас владельцы квартир не могут выбрать, в каком виде они получат компенсацию в случае невозможности дальнейшего проживания в своем доме. Т.е. это может быть временное жилье, другая квартира, либо же просто денежная компенсация. К тому же, остаются под вопросом гарантии для всех участников проекта реновации: инвестора, жильца и т.д.

Более подробно о том, почему жилфонд в Украине до сих пор не реконструируют, читайте в материале сайта "Сегодня": Снести или реконструировать: как в Украине пытаются решить проблему с хрущевками

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на аренду жилья в больших городах уже выросли на 20%.

Также мы рассказывали, что в Кабмине серьезно взялись за рынок арендного жилья и уже сейчас разрабатывают необходимые законопроекты.



