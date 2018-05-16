Ипотека в Украине в 10 раз дороже, чем в США: эксперты назвали причины банковских "поборов"

Жилье в кредит в Украине зачастую "влетает" в сумму, которой могло бы хватит на покупку нескольких квартир. Занимать деньги у украинских банков, как правило, дорого – украинцы переплачивают значительно больше, чем, к примеру, американцы или бельгийцы. Журналисты "Сегодня" узнавали, почему приходится отдавать банку последнее и все равно оставаться в долгу.

10 лет назад глава общественного объединения заемщиков Татьяна Руденко оформила ипотеку на однокомнатную квартиру в "хрущевке". Кредит был оформлен в долларах, и теперь вместо миллиона гривен банк требует семь миллионов.

"Я буду платить столько, сколько, скорее всего, стоит вилла в Италии на 4 комнаты. На берегу моря", – сетует Татьяна.

Это произошло, в первую очередь, из-за того, что курс доллара с момента оформления договора взлетел в пять раз. Но не только из-за этого – вверх пошла и кредитная ставка, говорит Татьяна.

"Это называется плавающая ставка. Она всегда поднималась вверх. У меня приблизительно 12% было, в графике они пишут 12,87%, а по итогу я плачу 18%", – рассказала Руденко.

А сегодня украинские банки уже сразу требуют от заемщика 20% годовых.

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За океаном, в США, брать жилье в кредит дешевле как минимум втрое, рассказывает Андрей Алексеевич, которых живет в Америке. Свой дом он взял именно в ипотеку.

"Так как у меня очень хорошая кредитная история, я получил самый маленький процент – это 3,85%. Если бы у человека была хуже кредитная история, банк бы ему дал 4% или 4,25%. Мне было очень удобно, когда я знаю сколько платить, на 30 лет расписано, ну я и плачу себе каждый месяц одинаковую сумму", – рассказал Андрей.

В Бельгии проценты по ипотеке еще ниже, чем в США – до 2,5% годовых.

"В прошлом году мы взяли кредит на дом на 25 лет. Это самая выгодная форма кредита. Мы платим немного больше 900 евро. Таким образом, у нас ставка вышла 1,8%", – поделилась опытом жительница Брюгге Анна Де Клерк.

Как объясняют эксперты, все дело в стабильности экономики Западной Европы и США. Доллар и евро не претерпевают значительных колебаний, в отличие от гривни. Кроме того, сами заемщики в Украине часто не возвращают банкирам деньги. А это дополнительные риски, которые заставляют кредиторов устанавливать высокие процентные ставки, чтобы не погореть самим.

"Стоимость кредита зависит от рисков. Первая составляющая – это риск самой страны. Вторая составляющая – это валютный риск, риск девальвации гривни. Третья составляющая – риск непосредственно контрагента – того, кому дают кредит", – объясняет эксперт Центра экономической стратегии Мария Репко.

Поэтому коммерческие банки поднимают ставки для украинцев. И вернуть проценты по кредитам "с небес на землю" сможет только укрепление экономики.

Напомним, ранее Кабинет министров разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) давать квартиры в лизинг. Правда, на практике проект пока не реализовался. И все же сайт "Сегодня" разобрался, что такое лизинг и чем он отличается от ипотеки.