Как уберечь себя от недостоя: советы юриста

Бетон вместо спортплощадки, подъезды без лифтов и незаконченный фасад – застройщики часто не выполняют обещанного инвесторам – собственникам квартир. Получается, что дом вроде и построен, но устранения недоделок люди добиваются годами. Как обезопасить себя от недостроев еще при покупке жилья – узнавали журналисты "Сегодня".

Двор новостройки должны были обустроить полтора года назад но пока здесь – только голый бетон. В рекламных проектах застройщик рисовал совсем другую картинку – яркие клумбочки и фонтанчик возле спортплощадки.

До сих пор нет и вентилируемого фасада. Вместо него – оборванная пленка. Уже полтора года дом стоит без законченного фасада и отсыревает. Строймусором завалены и подходы к лифтам – их жильцы также не дождались.

Жильцы недостроя регулярно выходят на митинги к отделу продаж возле строящегося дома от этого же застройщика.

"Мы приходим сюда каждые выходные для того, чтобы потребовать, чтобы был достроен наш дом и реальные покупатели этого нового ЖК видели картину и понимали, что их может ждать такая же участь", – рассказала инвестор Татьяна.

Митингующие говорят: помимо прочего им не возвращают деньги за недостроенные метры.

А у дома бизнес-класса почти в центре Киева, где квадратный метр стоит около 2 тысяч долларов, другая проблема. Жильцы говорят, что за эти деньги им обещали качественные материалы, а использовали – одни из самых дешевых. Из-за этого в доме регулярно случаются аварии, отмечают жильцы.

Владельцы квартир сами меняли некачественные двери, перекрашивали стены, делали теплоизоляцию. Обещали жителям и бассейн, которого до сих пор нет, и детскую площадку на закрытой территории.

"А на самом деле вы видите – буквально там стоит горочка маленькая, маленький песочек. Две лавочки стоят, и открытая территория, где ездят автомобили, которые вы сейчас видите. Я не считаю, что это правильно. Это безопасность детей. В такой "безопасности" они не могут находиться", – рассказал инвестор Вадим Прокопенко.

Застройщик, в свою очередь, уверяет, что с жалобами на детскую площадку к нему не обращались, а строительные материалы, которые в этом доме использовались, соответствуют нормам.

Инвесторам, не получившим обещанного, юристы советуют подавать в суд: на заказчика стройки и подрядчика, если право собственности на жилье уже оформлено, а если еще нет – то на застройщика.

"Нужно привлекать проектную документацию как доказательство. И в суде доказывать, что он (инвестор – Ред.) ожидал один результат, а получил совсем не то, за что платил деньги. И рекламные материалы [стоит привлекать] – к таким материалам, которые будут доказывать правоту инвестора в суде, относятся и рекламные материалы", – объяснил адвокат Владислав Кысиль.

А вот тем, кто только подыскивает жилье в новострое, юристы советуют оформлять приложение к инвестиционному договору, и в нем четко указывать все ожидания по объекту, вплоть до цветов и размеров.

Напомним, Киевская городская государственная администрация разработала дорожную карту ввода в эксплуатацию столичных недостроев. Об этом сайту "Сегодня" стало известно от людей, купивших квартиры в домах скандального застройщика Анатолия Войцеховского.

Такая дорожная карта действительно имеется, подтвердил "Сегодня" заместитель мэра Киева Александр Спасибко, который является главой Комиссии по объектам незавершенного строительства в Киеве.

Напомним, ранее в Гепрокуратуре заявили, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий и с их помощью самовольно захватил земельные участки под строительство 40 объектов.