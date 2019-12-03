Как жилье бизнес-класса становится ядром рынка недвижимости

В условиях жесткой борьбы за покупателя и конкуренции концепции девелоперы все чаще берутся за рискованные эксперименты на стыке разных классов и ценовых групп. Чтобы привлечь как можно более широкий пул потенциальных покупателей, эконом выдают за комфорт, а комфорт за бизнес-класс. На этом фоне по-настоящему заслуживают уважения попытки создать объект, который абсолютно четко вписывается в рамки классического бизнес-класса.

Формат определяет содержание

Первым существенным критерием настоящего бизнес-класса, по мнению аналитиков рынка недвижимости, является месторасположение. Комплекс не должен выходить за пределы центра города или районов, которые традиционно относятся к центру в общем понимании. Во-первых, это вопрос транспортной доступности. Жителям новостройки должно быть удобно добраться на автомобиле или без него в любую часть города. Во-вторых, вопрос окружения и экологии. Для настоящего бизнеса в приоритете должно быть престижное направление, граничащее с природными рекреационными зонами.

Жилой комплекс Edelweiss House строится на улице Зверинецкая. Формально эта точка на карте не только относится к самому элитному столичному району – Печерску, но и соседствует с главными транспортными магистралями. Так что месторасположение комплекса абсолютно соответствует заявленному классу. Транспортные ветки отсюда ведут в разных направлениях, в том числе в сторону аэропортов "Борисполь" и "Киев", Майдана Независимости и Голосеевского района.

До Крещатика меньше 6 км по бульвару Леси Украинки, который давно распрощался со значительной частью пробок. До Центрального вокзала примерно столько же. С территории комплекса будут прямые выезды и на ул. Бойчука, и на Надднепрянское шоссе, то есть можно с удобствами повернуть как в сторону центра, так и в сторону загорода. Немаловажно, что до ближайшей станции метро 5-7 минут пешего хода.

Выигрывает локация комплекса еще и за счет близости Ботанического сада – одной из самых больших зеленых зон столицы. Виды из окон на сад, Днепр, Лысую гору и центральную часть города становятся приятным бонусом грамотно подобранной локации.

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Дело не только в красивых пейзажах из окон, но и в наличии зеленой площадки для досуга круглый год. Здесь можно бегать по утрам, заниматься скандинавской ходьбой, читать книги в теплое время года на одной из лавочек в тени, а также устраивать прогулки для всей семьи по выходным. Зимний ботсад тоже сможет приятно удивить: в самой большой рекреационной зоне в центре Киева есть горки на любой вкус и условия для катания на санках как для самых маленьких, так и для взрослых.

Концепция в приоритете

Понятное дело, что в Киеве, где свободных земель под застройку не так уж много, с локацией повезло не всем. Поэтому месторасположение всегда необходимо рассматривать в совокупности с еще как минимум двумя важными критериями – уникальность архитектуры и качество строительных решений в сочетании с эргономичностью инженерии дома.

Edelweiss House строят по монолитно-каркасной технологии, что гарантирует наивысшую прочность и долговечность конструкций. Новостройка состоит из двух домов высотой по двадцать четыре этажа. Здания сооружаются с учетом инновационных энергосберегающих технологий и с применением экологически безопасных сертифицированных материалов. Объединяет их стилобат, на кровле которого планируют оборудовать детскую и спортивную площадку, а также зону отдыха. В самом стилобате будут кладовые комнаты, зарядные станции для электрокаров, автомойка и 6-уровневый паркинг с небывалым для киевского рынка количеством мест – на 474 квартиры предусмотрено 625 мест для автомобилей разного класса. Коэффициент 1,3 на квартиру, то есть парковки хватит всем. Такое соотношение паркомест на количество квартир в Киеве – большая редкость. Не придется оставлять машину за два квартала от дома, искать свободное место и потом идти пешком. Как и полагается, при проектировании паркинга учли удобство въезда и выезда, предусмотрели хорошую звукоизоляцию, инженерные системы, которые обеспечивает микроклимат, пожаротушение и дымоудаление. Спуститься в паркинг можно на лифте, выйдя из своей квартиры. Вопрос парковки – еще один маркер, чтобы отличить псевдо-бизнес и замаскированный комфорт-плюс. В комплексе должно хватать парковочных мест.

Современный покупатель недвижимости оценивает не просто квартиру и даже не квартиру плюс окружение, а организацию пространства. Территория – это не тротуар, ведущий к подъезду, а полноценная инфраструктура, двор, закрытый от автомобилей, прогулочные зоны, места для игр детей и занятий спортом.

В проекте ЖК Edelweiss House заложен именно такой принцип организации пространства комплекса. Прежде всего, закрытая, охраняемая и безопасная территория с видеонаблюдением и системой контроля доступа. Внутреннее пространство зонировано: в одной стороне детские и спортивные площадки для активного отдыха, в другой – прогулочные аллеи и места отдыха для любителей побыть в тишине.

Формирование комфортной городской среды – еще один особый пункт к выполнению в проектах бизнес-класса. Речь о полноценной социально-бытовой, сервисной, коммерческой инфраструктуре, которая обязана быть в составе такого проекта. В Edelweiss House будет роскошный лаунж на 700 кв. м, где грамотно продумано зонирование как для отдыха и общения, так и бизнес-зона для проведения деловых встреч. Здесь также обещают организовывать праздники для будущих жителей комплекса. Собственный спортклуб, детский садик, супермаркет, салон красоты, кафе и ресторан – та необходимая инфраструктура, благодаря которой жители не будут тратить время, чтобы ездить за покупками, опаздывать на бизнес-встречу или отвозить ребенка в сад. Все это можно организовать под боком, что существенно экономит время. Из приятных фишек – комната ожидания для личных водителей и оборудованная ванная комната для мытья лап домашним любимцам после прогулки.

Своя ниша

Настоящий дом бизнес-класса не только должен быть качественно исполненным, иметь полноценную многофункциональную инфраструктуру и выгодную локацию — он обязан иметь нечто такое, что выделяет его из ряда одноклассников. Речь об индивидуальных особенностях, которые проявляются в деталях и формируют общее представление о проекте.





В ЖК будет внедрена своя система "умный дом", которая позаботится о жителях и сможет на расстоянии управлять всеми процессами в квартире: включать и выключать свет, программировать микроклимат, открывать и закрывать шторы. Кроме того, она умеет экономить энергоресурсы. Кстати, сэкономить помогут и датчики движения в местах общего пользования, а также индивидуальная тепловая разводка, электрические, водные и тепловые счетчики. Благодаря собственной котельной, проблем с горячей водой и отоплением не возникнет.

В комплексе будет работать консьерж-служба, в обязанности которой входит обеспечение должного уровня комфорта. Им можно будет поручить мелкие бытовые просьбы вроде заказа еды, услуги клининга или курьера.

В компании Edelburg Developmentстараются конвертировать запросы рынка не только в вопросах комфортной среды, но и в планировочных решениях. И это им вполне удается: в ассортименте достаточно однокомнатных, двух- и трехкомнатных квартир, а также есть двухуровневые планировки с террасами – все это сегодня достаточно ликвидный и дефицитный продукт на рынке, который таким и останется.

Виктория Берещак

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