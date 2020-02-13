Комфорт выходит на первый план – что известно о новом ЖК Wellspring в Вишневом

ЖК Wellspring – это новый концептуальный квартал в г. Вишневое, в котором сочетается функциональность современного жилья с инфраструктурой в формате life-work-relax. Новостройка расположена в самом центре города по адресу ул. Остапа Вишни, 1.
Жилой квартал будет состоять из четырех домов с переменной этажностью – от 6-ти до 11-ти. Строить здания планируют по монолитно-каркасной технологии, за отопление и горячую воду в квартирах будет отвечать котельная на крыше. В разных секциях на этаже будет от 4 до 8 квартир, а также 1-2 лифта.
Изюминка Wellspring – бювет с артезианской скважиной во дворе, где также будут беседки, зоны барбекю, две спортивные площадки и две большие тематические зоны для детей разных возрастных групп. Чтобы создать уютное и комфортное пространство для жизни, отдыха и развлечений, квартал сделают закрытым от посторонних и машин. Внутри предусмотрена полоса для спецтранспорта и разгрузки, на которой парковаться нельзя. Кстати, закрытый двор – одно из неоспоримых преимуществ жилого квартала.
Вопрос с машинами решили благодаря вместительному подземному паркингу, в который можно попасть на лифте с любого этажа. В нем будет 330 машиномест, предусмотрены зарядные станции для электрокаров. По периметру квартала дополнительно организуют гостевую парковку.
"Мы понимали, насколько важно дать покупателю не только функциональные планировки квартир, но и окружение, в котором ему будет приятно жить, воспитывать детей, работать, развиваться. Все первые этажи зданий – это продуманные коммерческие площади с выходами с фасадной части, чтобы не нарушать частное пространство жителей. Здесь будет собственный детский сад, а также предусмотрены помещения для магазинов в формате "у дома", кафе и кофеен, центра развития детей, коворкинга и спортзала", – поделился планами Сергей Кучер, генеральный директор компании Edelburg Development.
В минуте ходьбы от новостройки находится центральная детская площадка, рядом – коммерческий детский садик, чуть дальше – два государственных дошкольных учреждения и две школы. Детям постарше не нужно будет переходить оживленные магистрали и улицы, чтобы самим добраться на занятия. Это удобно и безопасно, поэтому родители смогут без страха отпускать их в школу, а сами ехать в Киев на работу.
Квартал расположен на расстоянии от проезжей части. Рядом находится супермаркет, рынок, поликлиника. До локального ТРЦ Cherry Mall, который тоже строила компания Edelburg Development, ехать порядка 5 минут. Здесь открылся первый в городе кинотеатр, самый большой в сети "Фора" супермаркет, зоны бутиков и фудкортов, готовится к запуску фитнес-клуб с бассейнами.
К слову, благодаря центральному месторасположению у квартала отличная транспортная доступность. Отсюда можно доехать на маршрутке в любую сторону Киева: Центральный железнодорожный вокзал, Соломенский район, Подол, ВДНХ.
Квартирография в Wellspring представлена эргономичными и продуманными планировками. Всего в квартале будет 522 квартиры. В первых очередях будут однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью от 39 до 45 кв. м и от 63 кв. м соответственно. В третьей очереди и следующих появятся трехкомнатные планировки от 83 кв. м, а также двухуровневые. Во всех квартирах будут панорамные и угловые окна, а также остекленные балконы-лоджии.
На старте продаж квадратный метр в ЖК Wellspring стоит 14 000 грн. Но уже к весне цена может вырасти, ведь новостройку планируют возводить быстрыми темпами.
"Wellspring – это источник возобновления, символ, который ассоциируется с жизненной силой и энергией. Поэтому квартиры в нашем жилом квартале – отличный вариант для тех, кто хочет сбежать от городской суеты, кто живет в Вишневом и хочет улучшить качество жизни. А еще – отличный вариант для тех, кто приобретает свою первую квартиру", – резюмирует Сергей Кучер.
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