Культурные заведения в ТРЦ и время эвакуации: как изменятся строительные нормы в Украине

Минрегион усовершенствовал государственные строительные нормы

Фото: ГСЧС.

В Украине усовершенствовали государственные строительные нормы (ГСН), которые касаются проектирования культурных заведений в торгово-развлекательных центрах. Теперь определено, сколько должна длиться безопасная эвакуация людей из таких заведений.

Об этом 30 мая информирует пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Это позволит на 25% уменьшить количество травм во время эвакуации и повысить безопасность людей в случае чрезвычайных ситуаций", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что новые ГСН будут опубликованы в ближайшее время, после чего ориентировочно через три месяца вступят в силу.

Данные: Минрегион

Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе отметил, что время эвакуации посетителей из отдельного здания кинотеатра или кинотеатра в торговом центре отличается, но в действующих нормах, которые устарели, учитывается только время эвакуации людей из отдельных зданий кинотеатров.

"Мы пересмотрели эти нормы, чтобы учреждения культуры в ТРЦ проектировались безопасно и правильно, с соблюдением необходимых расчетов по времени эвакуации и пропускной способности эвакуационных выходов. Потому что это безопасность людей", – заявил он.

Согласно пожарным требованиям, при проектировании учреждений культуры должно соблюдаться необходимое время эвакуации людей, которое зависит от степени огнестойкости здания. Эвакуация из здания I и II степеней огнестойкости должно осуществляться в течение шести минут, III-IV степени – четырех минут, V степени – трех минут.

Напомним, 25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел масштабный пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Судебные заседания продолжаются до сих пор. После трагедии в Кемерово в Украине начались масштабные проверки систем безопасности в ТРЦ, школах, детских садах и других учреждениях.

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