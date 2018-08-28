Квартирный вопрос для студентов: во сколько обойдется аренда жилья возле главных вузов Киева

Чтобы снять однушку на правом берегу Киева, недалеко от своих вузов, студентам придется отдать около 8 тыс. грн в месяц

Совсем скоро тысячи новоиспеченных студентов пойдут на учебу. Но далеко не все иногородние студенты смогли поселиться в общежития, многим не удалось найти квартиру или комнату по приемлемой цене, а некоторые обходятся временным пристанищем, планируя заняться поисками со второго семестра. Сайт "Сегодня" рассказывает, во сколько обойдется жилье около самых популярных университетов столицы.

КНУ и Политех в лидерах по количеству абитуриентов

Во время вступительной кампании 2018 г. более 146 тыс. абитуриентов подали около 915 тыс. вступительных заявлений в различные украинские вузы. Так, лидерами по количеству поданных документов в Киеве стали такие учебные заведения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 37,9 тыс. заявлений;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33,2 тыс. заявлений;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 28,1 тыс. заявлений;

Национальный авиационный университет – 23,9 тыс. заявлений;

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана ­– 17,4 тыс. заявлений.

Так как эти вузы стали самыми популярными в Киеве, мы решили разобраться, во сколько же обойдется жилье около этих учебных заведений, можно ли попасть в университетское общежитие или лучше поискать варианты съема частной жилплощади.

Традиционно, наибольшей популярностью среди студентов пользуются однокомнатные квартиры недалеко от вузов, хоть это и получается дороже, чем жить в отдаленных районах Киева. Также студенты охотно снимают только комнаты, планируя жить вместе с хозяевами квартиры, но таких предложений на рынке немного.

КНУ

Главный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко разместился в центре столицы возле станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота". У вуза больше 15 корпусов, которые расположены по всему Киеву, начиная от Голосеевки и заканчивая Дорогожичами.

Так, согласно официальной информации, которая предоставлена на сайте КНУ, у них насчитывается 20 общежитий, как блочного (душ и санузел на две-три комнаты), так и коридорного типа, которые вмещают больше 8 тыс. студентов. Минимальная цена за одно койко-место в общагах этого университета составляет 473 грн, а максимальная – 530 грн.

Если жить в общежитии неохота, можно подыскать квартиру или комнату. Рядом с главным корпусом КНУ находится также Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова и Национальный университет пищевых технологий. Все это недалеко от самого центра города, поэтому жилье здесь обойдется в приличную сумму. Аналитики OLX отмечают, что оптимальнее всего выбрать жилье на станции метро Университет.

"На площадках есть возможность снять скромную комнату в 6-10 минутах ходьбы от 2 100 грн. Хотя бюджетные варианты все же являются исключением из правила. Скромные комнаты на Университете сдают за 3 200 грн. Однушку же можно найти и за 9 000 грн. Хотя средняя цена в этом районе все-таки выше – 12 000 грн", ­– отмечают в OLX

КПИ

Киевский политехнический институт разместился около одноименной станции метро на красной ветке. На территории университете есть 20 общежитий, которые вмещают в себя больше 13 тыс. студентов. Здесь можно поселиться как в одноместную комнату, так и в четырехместную, но от этого будет зависеть оплата. К тому же, студенты КПИ должны платить не только за койко-место, но и за коммунальные услуги. Если жить в комнате вчетвером, одному человеку придется за все платить 569 грн в месяц, в двухместном эта цена вырастет до 994 грн, а в одноместном – до 1844 грн.

Но вот снять комнату или квартиру здесь порядком дешевле, чем около КНУ. Однушку можно найти в районе в среднем за 8 тыс. грн, а комнату – за 3 тыс.

"Комнату возле КПИ несложно найти за 3 000 грн. Наиболее бюджетная однушка, которую предлагают сейчас на OLX в этом районе — 6 500 грн. А самые распространенные цены на однокомнатные для кпишников сдаются за 8 000 – 9 000 грн", – говорят аналитики OLX.

КНТЭУ

Киевский национальный торгово-экономический университет находится недалеко от станции метро "Лесная". Из-за такого расположения цены на жилье здесь очень демократичные по сравнению с центром. Всего в КНТЭУ есть 5 общежитий, но оплата за койко-место одинаковая во всех – 520 грн в месяц. Общежития располагаются в студгородке, прямо вокруг самого университета, поэтому все находится в пешей доступности, правда, чтобы добраться от Лесной в другую точку Киева придется потратить немало времени.

Цены на квартиры здесь одни из самых низких в Киеве, из-за отдаленности от центра города. За 4 тыс. грн здесь можно снять вполне приличную однушку, а стоимость комнаты будет и того меньше – около 2,5 тыс. грн.

"Студентам из КНТЭУ аренда обойдется дешевле всего. Однокомнатная квартира за 3 500 станет приятным бонусом к поступлению именно в этот вуз. Еще приятнее может оказаться стоимость комнаты — 2 200 грн. От университета, кстати, 14 минут пешком до станции метро Лесная", – отмечают в OLX.

НАУ

В Национальном авиационном университете учится едва ли не больше всего студентов в Киеве. Ближайшее метро возле этого вуза - "Шулявская", но добираться к нему придется на троллейбусах, маршрутках или скоростном трамвае.

Территория университета занимает больше 70 гектаров, все корпуса, общежития и необходимые инстанции расположены в пешей доступности. В НАУ есть 11 общежитий. Цены здесь не шибко отличаются от других университетов, так, за одной койко-место в разных общежитиях придется заплатить от 520 до 562 грн. Правда, в НАУ все общежития преимущественно коридорного типа, и всего в нескольких есть блочная система.

Если задуматься о съеме квартиры, то можно поискать варианты около красной ветки метро, начиная от станции метро "Святошин" и заканчивая "Политехническим университетом", но оптимальным вариантом остается найти жилье около "Шулявки".

"Комнаты на "Шулявке" сдаются по привлекательным ценам до 3 000 грн, однушки – от 5 500 грн. Есть также большой выбор однокомнатных смарт-квартир в районе 8 000 грн", – поясняют в OLX.

КНЭУ

Киевский национальный экономический университет находится прямо около станции метро "Шулявская", поэтому ситуации с ценами на квартиры здесь схожие с теми, что мы описывали для студентов НАУ. Всего в КНЭУ 6 общежитий, почти все из которых размещены около самого университета. А вот одна общага, правда, находится почти при выезде из столицы – около Софиевской Борщаговки.

Но, к сожалению, на сайте университета информацией о том сколько стоит проживание в общежитии делятся неохотно. Так, нам удалось разузнать, что стоимость проживания на 2018-2019 гг. составит от 4500 до 5000 грн, в зависимости от общежития. Учитывая то, что учебный год в университете длится 10 месяцев, получается, одно койко-место обойдется в 450-500 грн в месяц. Плюс к этому, еще нужно будет платить за электроэнергию.

Так, однокомнатные квартиры в районе предлагают за 8 – 9 тыс. грн, правда, можно найти и дешевле, около 6,5 – 7 тыс. грн, а комнату и вовсе можно снять за 3 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на аренду жилья в больших городах уже выросли на 20%.

Также мы рассказывали, что в Кабмине серьезно взялись за рынок арендного жилья и уже сейчас разрабатывают необходимые законопроекты.