Легализация самостроев: в Украине продлили "строительную амнистию"

Верховная рада Украины приняла закон о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешения на строительные работы. Решение поддержали 276 народных депутатов.

Сроки предлагалось продлить до 31 декабря 2018 года, однако все правки относительно сроков были отклонены. Таким образом, легализация самостроев класса CC1 является бессрочной.

Согласно принятым нормам, орган государственного архитектурно-строительного контроля бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления по результатам технического обследования принимает в эксплуатацию:

построенные в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров;

построенные до 12 марта 2011 здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

Прошлая "строительная амнистия" была объявлена в 2015 году.

"В 2015 году владельцы частных и дачных домов, построенных без разрешения, имели возможность завершить все необходимые процедуры в течение года. Однако многие так и не успели это сделать. Надеюсь, что граждане отнесутся к этому ответственно и получат право собственности на такую недвижимость", – прокомментировал замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Как сообщалось, Кабмин установил правила перевода дачных домов в жилые.