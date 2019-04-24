Марина Кравченко, Edelburg Development: "Мы точно знаем, для кого строим, кто наш покупатель и чего он хочет"

В 2019 году компания Edelburg Development планирует ввести в эксплуатацию свой флагманский проект – ЖК Edelweiss House и начнет строительство еще четырех новых ЖК, два из которых в комфорт-классе

О решении выйти в новый сегмент, требовательном покупателе и планах девелопера развивать коммерческие и офисные проекты рассказала в интервью Марина Кравченко, коммерческий директор Edelburg Development.

- Как бы вы сегодня оценили ситуацию на рынке жилья?

- Рынок замер по объективным причинам. Такие события, как выборы, влияют на любой бизнес, в том числе и девелоперский. Больше всего это прочувствовал на себе сегмент бизнес-класса, где покупатели, а это чаще всего бизнесмены, заняли выжидательную позицию. Для комфорт-класса же никаких изменений практически не произошло – люди как покупали, так и покупают. Там меньшие суммы вложений и другие цели покупки.

- А что хочет современный покупатель?

- Ни для кого не секрет, что сейчас рынок покупателя, именно он толкает застройщиков конкурировать даже в сегменте комфорт-класса не "голыми" квадратными метрами, а концепцией и качеством своего продукта. Уже никого не удивишь типовым проектом со стандартными фасадами и планировками, скудной инфраструктурой без благоустройства. Да, естественно, жилье бизнес-сегмента отличается, в первую очередь, локацией, качеством строительных материалов и отделки. Но это не значит, что в комфорт-сегменте жилье хуже. Это отнюдь не так. Важно понимать запросы и ожидания покупателя.

Поэтому даже в комфорт-классе мы обращаем внимание на инфраструктуру комплекса, тщательно прорабатываем планировочные и энергоэффективные решения – все это must-have любого уважающего свой продукт девелопера и покупателя. Также нужно обязательно благоустроить прилегающую территорию, спроектировать детские и спортивные площадки, продумать наполнение коммерческих помещений. Поэтому все наши будущие проекты комфорт-класса будут интересными и удобными для жизни.

- Компанию Edelburg Development знают как застройщика бизнес-класса. У вас появятся в портфеле ЖК комфорт-класса?

- У нас много площадок в разработке. Когда мы начинаем работать с участком, сразу анализируем и понимаем, что лучше всего построить на нем. На самом деле Edelburg Development уже развивала проекты комфорт-класса в качестве партнера – это жилые комплексы "П’ятий квартал", "Чарівне місто", FREEDOM. В нашем портфеле мы о них не заявляли ранее, так как это совместные проекты с другими игроками рынка. Но уже в этом году мы презентуем два собственных проекта в этом сегменте.

- Что уникальное вы привносите в строительство своих объектов?

- Мы не работаем "под копирку". Нельзя сказать, что у нас идентичные планировки или наполнение комплексов. Еще до этапа проектирования мы утверждаем концепцию, которая определит ценность ЖК. Мы точно знаем, для кого строим, кто наш покупатель и чего он хочет. К примеру, Edelweiss House мы называем "семейным". Этот комплекс расположен возле Ботанического сада, где можно гулять с детьми, выходить на пробежку. В нем будет 474 квартиры и столько же кладовых комнат – келлеров. Мы понимаем, что жилая площадь в квартире должна такой и оставаться, а не быть местом для хранения разных вещей, которые не нужны в повседневной жизни. Также у наших будущих резидентов не возникнет трудностей с парковкой – в стилобатной части комплекса будет вместительный паркинг на 625 машиномест.

ЖК Edeldorf – совершенно другой. Его месторасположение – эпицентр деловой активности со множеством бизнес-центров и офисов. Акцент в проекте сделан на лаунж-зоне, местах для проведения деловых переговоров и встреч. Мы понимаем, что будущие резиденты здесь – активная деловая аудитория. Обычно это молодые люди, которые еще не успели обзавестись детьми. Поэтому в этом комплексе предлагаем микс коммерции, апартаментов и квартир для людей, привыкших жить в ритме столицы. Для нас важно, чтобы каждый наш проект был самодостаточным, интересным и продуманным до мелочей, поэтому мы стараемся создавать свои фишки.

- Какие квартиры сейчас пользуются спросом у покупателей?

- Порядка 30% покупателей – это инвесторы. Те, кто хочет сохранить или приумножить деньги. Для них наиболее востребованные 1-комнатные квартиры, которые потом будет легко перепродать. Такой покупатель зачастую инвестирует еще на стадии котлована, потом либо перепродает, либо сдает квартиру в аренду.

Остальной пул покупок – это квартиры для себя с целью улучшить жилищные условия, переехать в более комфортный жилой комплекс. Тут востребованы 2- и 3-комнатные квартиры.

Есть процент покупателей, которые всегда просят что-то нестандартное, например, объединить несколько квартир. Поэтому еще на стадии проектирования мы продумываем варианты возможных объединений и перепланировок. Иногда делаем на этаже зеркальные квартиры с какими-нибудь различиями. Ведь кому-то комфортно иметь кухню-гостиную, а кто-то предпочитает разграничивать эти зоны.

- Застройщиков часто обвиняют, что они не строят садики и школы, а полностью сосредоточены на коммерческих площадях. Так ли это?

- Я считаю, что это ошибочное мнение. Как минимум, детские садики присутствуют в большинстве крупных комплексов. Ведь без объектов социальной инфраструктуры девелопер просто не получит разрешительную документацию. Безусловно, это очень затратные проекты, особенно если девелопер развивает их "от" и "до" самостоятельно, а не продает или сдает в аренду.

- Еще один вопрос, который волнует покупателей: будет ли ипотека в Украине и когда?

- Ипотека на нашем рынке существует и сейчас, но процентные ставки просто сумасшедшие. Зачастую даже те покупатели, которые могут себе ее позволить ввиду высокого уровня дохода, отказываются от нее. В итоге предпочитают взять рассрочку от застройщика, который более лоялен и предлагает доступные условия выплат. Сказать, когда на нашем рынке появятся дешевые деньги, очень сложно. Ипотечный рынок дал бы огромный толчок к развитию строительного бизнеса в целом.

- У столичных девелоперов заметен высокий интерес к коммерческим площадям в их объектах. Почему в тренде коммерческая недвижимость в составе ЖК?

- Прежде всего, это комфорт жильцов комплекса. Как застройщику, так и покупателю интересно, чтобы у дома был супермаркет, фитнес-клуб, магазины, аптеки, отделения банков, салоны красоты. Концепция "город в городе" работает даже если это комплекс на 400 квартир. Без таких объектов мы не решаемся выводить новые проекты на рынок. Главная задача – научиться разграничивать поток, ведь у владельцев квартир вопрос безопасности и комфорта на первом месте. Никто не хочет покупать жилье в комплексе, где в итоге по территории будет гулять весь район. Поэтому все наши ЖК имеют закрытую территорию, а в отдельные помещения – доступ по карточной системе.

- На рынке жилой недвижимости уже есть случаи, когда застройщик наравне с жильем начинает строить коммерческую недвижимость или складскую. Есть ли в планах попробовать себя в других сегментах рынка?

- Мы тщательно прорабатываем концепцию развития Edelburg Development как системного застройщика не только жилой недвижимости, но и коммерческой. Через несколько месяцев откроется наш первый концептуальный торгово-развлекательный центр в Вишневом. Этот город стремительно развивается. За последние 7 лет количество жителей выросло практически в два раза. Поэтому Cherry Mall общей площадью 18000 кв. м востребованный и ожидаемый. В нем будут: супермаркет, фитнес-клуб, центр детского досуга, фуд-корт и кинотеатр, которого ранее в городе не было. Что касается офисных центров, наши три проекта на стадии получения разрешительной документации. Это будут здания от 15 до 30 тыс. кв. м, расположенные на активных улицах Подола. Первые этажи будут заняты торговыми площадями и ресторанами, а на верхних – разместятся классические офисные помещения с возможностью нарезки блоками от 100 кв. м. Радует, что бизнес в стране развивается, офисные площади очень востребованы, их разбирают моментально. Спрос чувствуем уже сейчас, есть желающие и выкупить помещения, и зайти в проект.

- Какой ваш прогноз для рынка на ближайшую перспективу?

- Мне кажется, что сильнейшие игроки выживут в любых условиях. Необходимо развиваться, предлагать качественный продукт, внедрять современные технологии и следить за мировыми тенденциями. Например, одним из новых востребованных форматов в скором времени будут апартаменты. Есть перспективы у квартир с ремонтом и в классе "комфорт". У покупателя попросту нет времени им заниматься, он хочет заехать в готовую квартиру. Мы также будем делать квартиры "под ключ" с несколькими типами ремонта в пределах 200-250 у.е. за квадратный метр, включая мебель и технику. Постараемся предложить нетривиальный, интересный продукт за разумные деньги.

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