Недострои в Украине: как распознать нечестного застройщика и не попасть впросак

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Недострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию, стали для Украины проблемой. За два месяца в Министерстве развития громад и территорий накопилась почти сотня обращений от обманутых инвесторов со всей Украины. Больше всего рискованных объектов оказалось в Киеве и Одессе.

Определить надежность застройщика украинцы могут только на глаз. Но такая ситуация – далеко не во всех странах. Например, в Великобритании в свободном доступе работает реестр добросовестных застройщиков, а в Израиле компания не может получить новое разрешение на строительство, пока не завершен предыдущий проект. В Польше действует правительственная программа для покупки первого жилья. При этом государству не выгодно тратить деньги зря, поэтому оно контролирует застройщиков. А в Украине тем временем продолжают продавать квартиры даже в недостроях, которые стоят годами.

В 2015 году Наталья Мелешко с мужем решили купить в пригороде Киева – Ирпене – однокомнатную квартиру для дочери. Условия были прекрасные, а цена – привлекательная. Но именно привлекательная цена и должна насторожить потенциального инвестора, говорит основательница и глава украинского клуба недвижимости Ольга Соловей.

"Люди не понимают, что квадратный метр не может стоить дешевле 10 тыс. гривен. Это очень большой риск потерять деньги" – говорит Соловей.

Но, как рассказывает Мелешко, кроме низкой цены, у жилого комплекса в Ирпене был еще один плюс – протекция от местного мэра. Но и это не сработало. Комплекс из семи высоток должны были ввести в эксплуатацию в 2016 году, но строительство заморозили. Один дом едва ли готов на 80%.

"В конце 2016 года стали тормозить работы. Нам все говорили, мол, зима, нельзя строить, нельзя делать отделку... А в 2017 году вообще ничего не строилось. Говорили, что это все временно, что уже закупили окна. И нас этим кормили долго-долго, пока не закрыли офис и не ушли отсюда", – рассказывает Наталья Мелешко.

Вскоре вместе с деньгами инвесторов исчез и сам застройщик. А мэр, которые уверял в надежности проекта, теперь всю вину перекладывает на пострадавших собственников квадратных метров и подчеркивает, что никто не несет ответственности за "хозяйственные отношения" инвестора и застройщика. Вишнякова, экс-секретаря Ирпенской рады, объявили в розыск. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах по предварительному сговору. Говорят, что сейчас Вишняков находится в Испании. В конце июля – перед оглашением подозрения в совершении уголовного преступления, злоупотребления властью при выделении земли – уже бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк сбегает в Испанию. Туда же, куда рванул скандальный застройщик Вишняков.

"Сейчас в Украине около 150 проблемных объектов, которые из года в год переходят. Это началось приблизительно с 2007‑2008 годов, когда начался кризис", – говорит президент Конфедерации строителей Украины, бывший замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

И, несмотря на уменьшение количества проблемных застроек, права инвесторов до сих пор не защищены.

"За все время в Украине более 200 тысяч инвесторов, которые не получили свое жилье. И это проблема, которая тянется с начала независимости Украины", – говорит Ольга Соловей.

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Люди в Ирпене остались без квартир, денег и поддержки городской власти, которая должна была отстаивать их интересы. Обманутые инвесторы решили создать ОСМД и доплатить еще по тысяче с квадратного метра, чтобы ввести дом в эксплуатациб. Но тут оказалось, что господин Пеший, который был другом Вишнякова, "выкупил землю" под этим домом и теперь считает, что является собственником стройки. Доступ к объекту он перекрыл. Его сын предложил жителям доплатить еще по 5 тысяч гривен, чтобы ввести дом в эксплуатацию.

Но опять же не дает никаких гарантий. Пеший-младший пытается во второй раз продать то, за что люди уже заплатили.

"Меня тоже не интересуют ваши имущественные права", – прямо говорит Пеший, а потом и вовсе переходит на хамство и оскорбляет инвесторов матом.

Столкнуться с проблемами при покупке новостройки или еще не построенного дома может каждый, уверяет Ольга Соловей. На то есть несколько причин.

"Ни одна новостройка не может быть застрахована от того, что станет долгостроем. Потому что в Украине нет механизмов финансирования новостроев. Большинство из них финансируются частными инвесторами, у нас не очень хорошее законодательство в этом вопросе. И у нас плохая судебная практика по этому поводу. Нельзя гарантировать, что дома будут введены в эксплуатацию", – отмечает Соловей.

Исправить ситуацию должен был закон, который гарантировал права инвесторов, уверен экс-заммистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Драфт законопроекта есть, сейчас он находится в Минрегионстрое, и я видел, что уже новый состав Верховной Рады инициирует этот вопрос", – говорит специалист.

Новости "Сегодня" отправили запрос в новосозданное Министерство развития громад и территорий. Но там наш вопрос проигнорировали.

Людмила – инвестор еще одной новостройки. Но ей, в отличие от истории с Ирпенем, решить проблему по-максимуму помогала местная власть. В Броварах обманули 180 вкладчиков, которые заплатили за жилье. На сегодняшний день они с помощью местной власти и с новым застройщиком начали достройку домов.

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Для этого провели инвестиционный конкурс. Условие простое: такой застройщик получает новый участок для строительства, где должен построить детсад и теплицы. Но сначала он обязан привести в порядок проблемный жилой комплекс.

"Мы пообещали в договорах, которые подписаны по результатам конкурса, что две секции мы планируем ввести в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. А секцию, где есть только котлован, мы взяли на себя обязательства ввести в эксплуатацию в 2021 году", – рассказывает гендиректор компании-застройщика Владимир Бондаренко.

Люди говорят, что абсолютно доверяют новому застройщику, потому что стали больше разбираться в юридических нюансах. Но сетуют: Украине все же нужен закон о защите прав инвесторов.

Тем временем пострадавшая в Ирпене Наталья Мелешко уже изучает опыть Броваров и рассчитывает на новое законодательство, которое защитит ее права.

"Нет наказания, нет ответственности – и все. Как будет законодательство, и будет работать – тогда будет что-то", – уверена женщина.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже разбирался с темой проблемных домов. Подробнее читайте в материале"Как купить жилье в строящемся доме и не остаться без квартиры".

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