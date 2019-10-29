Несмотря на конкуренцию среди киевских застройщиков, Comfort Life заявил, что будет продолжать строить качественное жилье

Один из проектов компании «Comfort Life development»

Как известно, cтроительный бизнес в Украине получил так называемые "штампы" – бытует мнение, что застройщик хочет максимально заработать любой ценой, сэкономить на материалах и точно не переживает о жильцах и их здоровье.

Сегодня в Киеве и области активно ведутся строительные работы, вырастают многоэтажные дома, как грибы. Внимание покупателя привлекает много заманчивых проектов, дешевых квадратных метров, популярные лица на рекламных щитах, лояльность жилых программ. Но за дорогой рекламной кампанией может оказаться некачественное жилье и невыполненные обещания.

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Компания "Comfort Life Development", хоть и не так широко известна в публичном поле, имеет ряд серьезных проектов. С 2010 года она строит жилые комплексы как в Киеве, так и в пригороде, а общая площадь проектов составляет 350 000 м2 жилой и 70 000 м2 коммерческой недвижимости. Как убеждает сам застройщик, давление еще в 2017-2018 годах не смогло сломать компанию. Тогда она выстояла и, несмотря на то, что обещанное жилье не всегда получалось сдавать в сроки, она делала упор на качество.

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Сейчас в разработке компании находятся шесть инновационных проектов. Как утверждает сам застройщик, его объекты экологичны, качественны и очень удобные для детей и людей с ограниченными возможностями.

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