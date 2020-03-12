Нова квартира для хлопчика, постраждалого внаслідок військових дій на сході

10 березня у місті Бровари девелоперська компанія Cityconsult Development передала ключі від квартири Миколі Ніжніковському, який постраждав під час військових дій на сході країни

Передача житла відбулася у рамках проєкту "Діти неоголошеної війни". Двокімнатна квартира, площею 62 кв. м, розташована у центрі міста в сучасному житловому комплексі комфорт-класу "Лісовий квартал".

У березні 2020 року компанія Cityconsult Development передасть на баланс міста 10 квартир, одна з яких – для сім’ї Миколи Ніжніковського. "Передача квартир людям пільгових категорій, в рамках соціальної відповідальності, стала вже доброю традицією, – прокоментувала Анастасія Давидова, комерційний директор Cityconsult Development, – у наших комплексах створені всі умови для комфортного і спокійного життя, в тому числі для людей з особливими потребами".

У 2015 році Микола Ніжніковський підірвався на снаряді, отримав численні травми та втратив обидві ноги і руку. Хлопець переніс кілька важких операцій та дивом вижив. Після було тривале лікування та реабілітація у Канаді, які допомогли організувати волонтери та небайдужі люди. В результаті, хлопчикові було встановлено протези кінцівок, які він успішно освоїв. Нині Микола займається плаванням, його мрія – стати паралімпійським чемпіоном.

Проєкт "Діти неоголошеної війни" створений для підтримки маленьких українців, які постраждали від військових дій на сході країни.

Компанія Cityconsult Development – девелоперська компанія в сфері нерухомості в Києві та Київській області, створена в 2017 році. На сьогоднішній день компанією реалізовано 5 будинків в 2 житлових комплексах загальною площею більше 80 000 кв. м. На етапі будівництва перебуває 15 будинків в 7 ЖК, площею понад 250 000 кв. м.

Кожен житловий комплекс Cityconsult Development має власну філософію та особливу концепцію, формує індивідуальний стиль і ритм життя. В усіх проєктах максимально враховані всі складові комфортного проживання – від продуманого розташування до функціональних планувань. Власна інфраструктура – невід’ємна частина кожного комплексу: велика кількість дитячих та спортивних майданчиків, зони для прогулянок та відпочинку, паркінг, безпечна територія та охорона, наявність власних торговельних і соціальних об'єктів інфраструктури тощо.

ЖК "Лісовий квартал" – комплекс комфорт-класу, що складається з 12 будинків, 10 з яких введено в експлуатацію, а 2 знаходяться на завершальній стадії будівництва. Завдяки розташуванню в центрі міста всі основні об'єкти міської інфраструктури розташовані в пішій доступності – загальноосвітні, медичні, соціальні установи, торговельно-розважальні заклади, а також велика кількість зелених зон для відпочинку. Власна інфраструктура включає в себе дитячий садок, паркінг, перші поверхи будівель займає комерційна нерухомість.

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