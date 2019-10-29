Откуда берутся долгострои в Украине: названы главные причины

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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Долгострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию, появляются из-за целого ряда причин, начиная от нехватки денег, и заканчивая проблемами с документами.

При этом, как объяснил сайту "Сегодня" управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов, сейчас на первичном рынке жилья существуют понятия "долгострой" и "недострой". В определенном смысле они синонимичны: этими терминами обозначают объекты, строительство которых было либо приостановлено, либо заморожено. Но существует также и третье понятие – это задержка со вводом объекта в эксплуатацию.

"В первом и втором случае причины кроются в деятельности самой строительной компании, в третьем – объективными причинами, в основном не зависящими от девелопера. Но приостановка/заморозка строительства и задержки со вводом объекта в эксплуатацию – это далеко ни одно и тоже", ­— разъяснил эксперт и добавил, что в пригороде Киева на сегодняшний день задержки со вводом в эксплуатацию наблюдаются на более чем 60% строящихся объектов, в то время как в Киеве их количество достигает 80-90%.

Директор City Development Solutions Роман Герасимчук отметил, что долгострои появляются по нескольким основным причинам. Первая и основная — финансовая. Сюда можно отнести недостаток финансового потока от покупателей из-за низких темпов продаж или заниженной цены, нехватка (а иногда и отсутствие) стартового капитала, недооценка расходов на строительство.

"Вторая причина – проблемы с получением разрешительной документации – далеко не все площадки, на которых ведется жилое строительство, изначально для этого предназначены. Перед девелопером стоит задача привести документацию на участок и будущее строительство в соответствие с законодательством, что связано как с административными процессами, так и с риском непредвиденных расходов. Кроме того, уже полученное разрешение на строительство может быть отменено в случае выявления нарушений", — рассказал Герасимчук.

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Эксперт добавил, что еще одной причиной может стать подключение к городским коммуникациям, т.к. в подавляющем большинстве случаев существующие сети не рассчитаны на строительство значительных дополнительных объемов жилья, а модернизация городских сетей в состоянии превратить почти любую новостройку в убыточный проект.

В свою очередь, коммерческий директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов добавил, что среди субъективных причин появления долгостроев стоит выделить, прежде всего, непрофессиональный подход к строительству. Когда компания-застройщик неверно подготовила расчеты по проекту, не имела собственного финансирования по его строительству, а рассчитывала только на деньги инвесторов.

"Также стоит упомянуть о компаниях-пирамидах, которые, привлекая средства, даже не планировали завершать строительство. Появление таких объектов было массовым с 2003 по 2008 годы, когда стоимость жилья росла сумасшедшими темпами: суммарно за этот период стоимость м2 выросла более чем в пять раз. Естественно, ликвидность вложений в строительство также была очень высокой. Этим и пытались воспользоваться нечестные на руку псевдостроители", — прокомментировал ситуацию Панфилов.

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