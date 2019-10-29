Проблема долгостроев в Украине: эксперт предложил радикальное решение

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

Долгострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию, стали для Украины проблемой. Однако трудности можно преодолеть, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор City Development Solutions Роман Герасимчук. Он уверен, что справиться с проблемой поможет разрешение продавать квартиры только во введенных в эксплуатацию домах.

По его словам, если следовать практике развитых стран, очевидный и наиболее действенный способ – запрет на прямые инвестиции в жилищное строительство. Т.е. деньги будут идти на специализированный счет, доступ к которому застройщик получит только после ввода объекта в эксплуатацию, либо за счет банковского кредитования с последующей продажей квартир в уже построенном объекте.

"Однако в текущей ситуации на рынке недвижимости Украины подобная инициатива практически не выполнима: соответствующие банковские инструменты отсутствуют, а внутренних ресурсов девелоперов вряд ли хватит на завершение строительства за собственные средства, и именно поэтому эти риски перекладываются на частных инвесторов", — говорит Герасимчук.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Проблемные дома: как купить жилье в строящемся доме и не остаться без квартиры

Также новости "Сегодня" рассказывали, что власти Киева снова подняли вопрос хрущевок. Чего ждать жителям старых домов, узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама