Реновация хрущевок: в Кабмине рассказали о новом законопроекте

Сейчас отказ даже одного владельца жилья может застопорить реконструкцию

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине все еще пытаются решить проблему с хрущевками. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект, которым предполагается изменить требование осогласии жильцов дома на проведение реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, документ предлагает получение согласия не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала, рассказал замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

По его словам, законопроект позволит начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине на практике.

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"Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жильца, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жильцы полностью поддерживают это решение. Это не совсем правильно", – отметил замминистра.

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Парцхаладзе добавил, что коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом такому жильцу должны дать квартиру на 50% больше, что стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике.

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