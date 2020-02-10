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Сколько квартир берут в ипотеку в Украине: эксперты назвали цифры

10 февраля, 13:06

Анастасия Ищенко

Ипотечное кредитование сейчас не может выполнять свою основную функцию, отмечают специалисты

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова недавно заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Похожее мнение уже высказывали и эксперты в сфере недвижимости. Так, они отмечали, что из-за снижения учетной ставки ипотека станет более доступной и выгодной для украинцев.

Сайт "Сегодня" также расспросил экспертов о том, что же не так с ипотекой в Украине и почему украинцы предпочитают обходить ее стороной. Михаил Поленников, ведущий судебный эксперт лаборатории экономических исследований КНИИСЭ, отмечает, что ипотечное кредитование не может выполнять свою основную функцию — обеспечить население жильем при возможности заключения договора с минимальным первоначальным взносом на 10-20 лет.

"Это связано с достаточно высокой процентной ставкой, которая достигает 20% годовых, а в некоторых случаях, с учетом дополнительных расходов на страхование жизни и предмета ипотеки, может достигать 25% годовых. При этом в Европе этот показатель не превышает 6-7%", — поясняет Поленников.

Из-за высоких процентов и длительного промежутка времени, на который берется кредит, заемщик в итоге выплачивает банку в процентах столько, что хватило бы на покупку еще одной квартиры.

Именно поэтому процент сделок покупки жилья в ипотеку в Украине достаточно низкий. Дарья Бедя, руководитель по развитию проектов компании Citex Development, отмечает, что в 2019 году количество сделок на первичном рынке при помощи ипотеки оставалось таким же, как и в 2018 году — не более 2,5% от всего объема проданных квартир.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Доступное жилье для украинцев: что "оживит" ипотеку в стране".

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, что народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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