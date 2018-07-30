Строительство ЖК Busov Hill завершено

Одним из последних этапов стало окончание отделочных работ в центральном лобби ЖК Busov Hill. Просторный холл с беспрецедентной для Киева высотой потолков – 8 метров, декорирован натуральным камнем и деревом, а главный акцент сделан на стены-водопады, оборудование для которых поставила известная компания OASE (Германия). Кроме того, одна из стен центрального лобби полностью выполнена в стекле.

Легкий, сверкающий фасад здания, возвышающийся над холмами ботанического сада и Днепром, уже стал неотъемлемой частью панорамы Киева. В ЖК Busov Hill впервые среди столичных новостроек внедрена система "Glass Wall": панорамные окна простираются практически на всю ширину и высоту каждой комнаты. В доме использован только алюминиевый профиль премиум класса Schuco (Германия), а также энергосберегающие солнцезащитные стеклопакеты американского бренда Guardian. Вентилируемый фасад здания облицован немецким дизайнерским керамогранитом PorcelainGres.

Инженерия дома не отстает от фасада по именитости использованных брендов. Так, развозить жильцов по этажам будут высокоскоростные бесшумные лифты Schindler, при этом на 146 квартир предусмотрено 6 лифтов. Еще прошлой осенью заработала собственная котельная на базе немецкого оборудования Viessmann. В каждой квартире установлены высокопродуктивные стальные радиаторы Quinn, произведенные в Великобритании специально для Busov Hill.

Высший класс материалов и оборудования – это лишь одна из составляющих комфорта будущих жильцов комплекса. Так, в ЖК Busov Hill внедрена многоуровневая система контроля доступа с использованием электронных ключей, а территория комплекса предназначена исключительно для жильцов и их гостей. Как и подобает домам премиум класса, в Busov Hill на этаже располагается от 1 до 4 квартир.

Планировки апартаментов соответствуют западноевропейским стандартам возведения элитного жилья: просторные кухни-столовые, наличие гардеробных и санузлов при каждой спальне. И, конечно, украшение каждой квартиры – панорамные окна, из которых открываются восхитительные виды на ботанический сад, Днепр, колокольни Киево-Печерской Лавры и монумент "Родина-Мать".

Особое внимание создатели комплекса уделили самым маленьким его жильцам: современная и безопасная детская площадка, игровая комната, а также просторный колясочно-велосипедный паркинг с отдельной остановкой лифта – все это делает Busov Hill максимально комфортным для проживания большой семьи. Богата и ближайшая инфраструктура ЖК: в шаговой доступности расположены школа, детские сады, фитнес-центр с бассейном, рестораны, магазины, салоны красоты и т.д.

Busov Hill по праву можно считать одним из самых титулованных элитных ЖК Киева – еще на этапе строительства дом стал победителем в номинации "Лучший жилой комплекс премиум класса" профессиональной строительной премии "Building Awards 2016". Также проект имеет звания "Элитная новостройка года", "Самый комфортный элитный ЖК 2017 года", "Самая удобная новостройка для жизни" и т.д. Теперь же заявленную концепцию можно сравнить с готовым результатом – передача ЖК под заселение запланирована на начало осени 2018 года.