Строительство ЖК Busov Hill завершено

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Сегодня, 11:22

Компания "Житлобудинвест" завершила строительство клубного дома Busov Hill, расположенного возле ботанического сада на Печерске

Строительство ЖК Busov Hill завершено

Одним из последних этапов стало окончание отделочных работ в центральном лобби ЖК Busov Hill. Просторный холл с беспрецедентной для Киева высотой потолков – 8 метров, декорирован натуральным камнем и деревом, а главный акцент сделан на стены-водопады, оборудование для которых поставила известная компания OASE (Германия). Кроме того, одна из стен центрального лобби полностью выполнена в стекле.

Легкий, сверкающий фасад здания, возвышающийся над холмами ботанического сада и Днепром, уже стал неотъемлемой частью панорамы Киева. В ЖК Busov Hill впервые среди столичных новостроек внедрена система "Glass Wall": панорамные окна простираются практически на всю ширину и высоту каждой комнаты. В доме использован только алюминиевый профиль премиум класса Schuco (Германия), а также энергосберегающие солнцезащитные стеклопакеты американского бренда Guardian. Вентилируемый фасад здания облицован немецким дизайнерским керамогранитом PorcelainGres.

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Инженерия дома не отстает от фасада по именитости использованных брендов. Так, развозить жильцов по этажам будут высокоскоростные бесшумные лифты Schindler, при этом на 146 квартир предусмотрено 6 лифтов. Еще прошлой осенью заработала собственная котельная на базе немецкого оборудования Viessmann. В каждой квартире установлены высокопродуктивные стальные радиаторы Quinn, произведенные в Великобритании специально для Busov Hill.

Высший класс материалов и оборудования – это лишь одна из составляющих комфорта будущих жильцов комплекса. Так, в ЖК Busov Hill внедрена многоуровневая система контроля доступа с использованием электронных ключей, а территория комплекса предназначена исключительно для жильцов и их гостей. Как и подобает домам премиум класса, в Busov Hill на этаже располагается от 1 до 4 квартир.

Планировки апартаментов соответствуют западноевропейским стандартам возведения элитного жилья: просторные кухни-столовые, наличие гардеробных и санузлов при каждой спальне. И, конечно, украшение каждой квартиры – панорамные окна, из которых открываются восхитительные виды на ботанический сад, Днепр, колокольни Киево-Печерской Лавры и монумент "Родина-Мать".

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Особое внимание создатели комплекса уделили самым маленьким его жильцам: современная и безопасная детская площадка, игровая комната, а также просторный колясочно-велосипедный паркинг с отдельной остановкой лифта – все это делает Busov Hill максимально комфортным для проживания большой семьи. Богата и ближайшая инфраструктура ЖК: в шаговой доступности расположены школа, детские сады, фитнес-центр с бассейном, рестораны, магазины, салоны красоты и т.д.

Busov Hill по праву можно считать одним из самых титулованных элитных ЖК Киева – еще на этапе строительства дом стал победителем в номинации "Лучший жилой комплекс премиум класса" профессиональной строительной премии "Building Awards 2016". Также проект имеет звания "Элитная новостройка года", "Самый комфортный элитный ЖК 2017 года", "Самая удобная новостройка для жизни" и т.д. Теперь же заявленную концепцию можно сравнить с готовым результатом – передача ЖК под заселение запланирована на начало осени 2018 года.
недвижимость, Житлобудинвест, Busov Hill, жилищный комплекс

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