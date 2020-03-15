Украинцы не берут жилье в ипотеку: эксперты назвали причины

Украинцы чаще всего берут в ипотеку квартиры на вторичном рынке жилье

В 2019 году количество сделок на первичном рынке при помощи ипотеки оставалось таким же, как и в 2018 году — не более 3% от всего объема проданных квартир. Александр Изаров, руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE, говорит, что чаще всего ипотеку берут для покупки квартир на вторичном рынке.

"Ипотечные кредиты берут преимущественно для покупки квартир на вторичном рынке: число таких сделок от общего числа превышает 70%", — отметил Изаров.

Низкая популярность ипотечных кредитов связана со слишком высокими процентными ставками по ипотеке. Эксперты отмечают, что сейчас они достигают 25%.

"На сегодняшний день у нас самые высокие ставки по ипотеке, достигающие 25-26% годовых (при этом вилка достаточно обширна в зависимости от объекта недвижимости и срока займа: от 13,5% до 22% при 30-процентном первом взносе сроком на 20 лет)", — говорит в комментарии "Сегодня" Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza".

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Участник рынка добавляет, что, для сравнения, в Восточной Европе средние ставки по ипотеке колеблются от 3% до 5%, в Западной – не превышают 2%. Очень часто в качестве примера называют ставки в Финляндии – в среднем 1,7%, Швейцарии – в среднем 1,8%, Германии – в среднем 1,9-2%. А среди наших соседей самая доступная ипотека в Литве и Польше: чуть выше 2% и 3,5-4% соответственно.

Как мы уже упоминали, размер ипотечной ставки зависит от срока погашения кредита и первоначального взноса. При этом максимальный срок предоставления ипотечного кредита составляет 25 лет.

Дарья Бедя, руководитель по развитию проектов компании Citex Development, отметила, что из-за очень высоких ставок заемщики стараются погасить ипотеку в кратчайшие сроки – за 3-5 лет. Но для этого, конечно же, им нужен "стартовый" платеж – первоначальный взнос.

"На сегодняшний день самый распространенный размер первоначального взноса – это 30% от стоимости приобретаемой квартиры (около 60-65% ипотечных кредитов берется именно с таким стартовым платежом). То есть, грубо говоря, ипотека берется на остаток. Это, соответственно, 70% и 50% стоимости квартиры", — поясняет Бедя.

Есть еще ряд платежей, которые не учтены в этих расчетах: это страхование жизни заемщика до конца ипотечного периода, страхование приобретаемого объекта недвижимости, комиссия при выдаче ипотеки, оценка объекта кредитования. Эксперт говорит, что при получении кредита заемщику придется еще уплатить дополнительно около 3-5% от суммы кредита.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Дорогая ипотека: сколько переплачивают украинцы".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что кредитные ставки по ипотеке в течение 2020 года упадут вдвое – с 20% до 10%. Сделают ли украинские новации жилье более доступным, смотрите в сюжете:

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