Украинцы стали получать счета по налогу на жилье: кто должен заплатить
Налог на недвижимость – это распространенная европейская практика, но в Украине есть свои нюансы
При избытке квардратных метров в Украине нужно платить налог. Жителям страны уже начали приходить платежки от Государственной фискальной службы.
Налог на недвижимость касается только тех, у кого в собственности находятся большие квартиры и дома. Так, не должны платить владельцы квартир площадью до 60 кв. м, а также домов площадью до 120 кв. м. Если в собственности есть и дом, и квартира, их общий метраж не должен превышать 180 кв. м.
В 2018 году надо заплатить налог на недвижимость, исходя из минимальной зарплаты на 1 января 2017 – 3200 гривен. Власть на местах решает, какую часть от этой суммы придется отдать за "лишние метры", но не более 1,5%.
Уже три года жительница Бобрицы Екатерина Балан платит налог за свой дом. Женщина не ждет платежки, которую присылают ежегодно с мая по июль, а самостоятельно вводит данные в онлайн-систему, которую организовала местная власть.
"У нас 160 кв. м, за которые я должна заплатить. Получается 22,4 гривни за один квадратный метр, я заплатила 3600 гривен", – говорит Балан.
Налог на недвижимость – это распространенная европейская практика, говорит председатель комитета по обучению союза специалистов недвижимости Украины Лариса Ставинога. Средства идут в местный бюджет. Но в Украине сумма зависит от размера минимальной зарплаты, а она ежегодно растет.
"Вроде, он и небольшой, этот налог, но очень резко поднялся, причем в два раза. И когда есть коммунальные платежи, налог на землю, налог на недвижимость... Простому обывателю это все тяжело", – считает Ставинога.
У тех, кто получил платежки есть 60 дней на уплату налога.
"В случае неуплаты в срок 60 дней, до 30 дней – штраф 10%, более 30 дней – 20% процентов штрафная санкция от рассчитанной суммы налога", – отмечает начальник управления администрирования имущественных налогов и сборов Департамента для физических лиц ГФС Украины Владислав Павлов.
А вот тех, кому счет не пришел, штрафовать не должны.
Кроме того, 25 тысяч грн должны заплатить состоятельные украинцы, владельцы элитной недвижимости, общая площадь которой превышает 300 кв. м для квартиры и 500 кв. м для частных домов.
Напомним, в 2017 году украинцы стали платить больше налогов за "лишние" квадратные метры. Увеличение поступлений по налогу на жилье, по данным налоговиков, произошло, в частности, из-за роста минимальной зарплаты.
Налог на недвижимость был введен в начале 2015 года. Им облагаются квартиры площадью более 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов. Оплачивать "лишние" квадраты за прошедший нужно до конца августа. Сайт "Сегодня" ранее разбирался, что грозит тем, кто не заплатил налог на недвижимость вовремя.
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