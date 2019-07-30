В июне компания SAGA Development начала продажи квартир в жилом комплексе комфорт-класса Home & Park Comfort House в Борисполе. Минимальная стоимость квартиры в ЖК на старте продаж составляет 360 000 грн

В Борисполе построят ЖК с собственным парком https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/123.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/123.jpg 2019-07-30T12:00:00+03:00 Недвижимость В июне компания SAGA Development начала продажи квартир в жилом комплексе комфорт-класса Home & Park Comfort House в Борисполе. Минимальная стоимость квартиры в ЖК на старте продаж составляет 360 000 грн

Home & Park Comfort House расположен в центре города, по улице Бежовка, 14, и будет состоять из трех 17-этажных домов, собственного детского сада и парка, открытого для всех горожан.

Проект предусматривает завершение строительства долгостроя ЖК "Альта-Град", приостановленного в 2009 году. Перед возобновлением работ состояние существующих конструкций частично возведенного здания тщательно исследовали, в результате чего заменили большую часть кладки. Архитектурные и частично планировочные решения также были изменены в соответствии с современными запросами покупателей недвижимости.

Сейчас первый двухсекционный дом на 138 квартир в активной стадии строительства. Планируемый срок ввода его в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года.

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Жилой комплекс строится по монолитно-каркасной технологии, наполнение стен – газобетон, утепление минеральной ватой. Отопление и горячее водоснабжение в Home & Park Comfort House обеспечит собственная котельная – это позволит регулировать температуру в помещениях и обезопасит от перебоев с горячей водой.

Между секциями ЖК будет расположен двор, закрытый от проезда автомобилей и разделенный на различные функциональные зоны: детские и спортивные площадки, места для отдыха. Безопасность двора обеспечат камеры наблюдения, доступ к которым получат все жители через мобильное приложение SFERA.

Сейчас на отдельные квартиры в ЖК действует специальное ценовое предложение. Так, смарт-квартиру площадью 28,69 кв. м можно приобрести за 360 000 грн. Также можно приобрести одно-, двух-, трех- и пятикомнатные квартиры площадью от 28 до 204 кв. м. Стоимость квадратного метра – от 12 700 грн.

Покупателям будут передаваться квартиры без ремонта, укомплектованные окнами, входной дверью, радиаторами отопления и счетчиками. Предусмотрена гидроизоляция санузлов.

Проект предполагает собственный детский сад. На первых этажах домов разместятся объекты инфраструктуры, центр детского развития и семейное кафе, что делает комплекс оптимальным выбором для семей с детьми. Проект благоустройства территории включает собственный парк с зонами для отдыха детей и взрослых.

Рядом с ЖК Home & Park Comfort House расположена гимназия "Перспектива", современный фермерский рынок, магазины, супермаркеты и остановки общественного транспорта, позволяющие быстро добраться в любой район Борисполя или в Киев.

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