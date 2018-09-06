В Украине началась "строительная амнистия"
"Прощение" штрафов распространяется не на все самострои
В Украине запущен механизм "строительной амнистии" для дачных и частных домов, которые были построены без разрешительных документов. Об этом сообщили в Государственной архитектурно-строительной инспекции.
"Украинцы уже могут готовить документы для узаконивания своих самовольных строек", – отмечает инспекция.
"Строительная амнистия" распространяется на: индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, а также на хозяйственные здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров, построенные в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.
Также амнистия распространяется на здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.
Необходимо, чтобы постройки соответствовали целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошли техническое обследование. А местоположение объекта должно быть согласовано местным органом градостроительства и архитектуры.
Для оформления такой недвижимости нужны такие документы:
- заявление о принятии объекта в эксплуатацию (в случае наличия совладельцы земельного участка/указанного объекта подписывают тоже);
- один экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации;
- отчет о проведении технического обследования, а также заверенные в установленном порядке копии документа, что дает право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на которой размещен объект, и технический паспорт с отметкой о возможности размещения и надежной и безопасной эксплуатации объекта.
После подачи необходимых документов и заявления в орган госархстройконтроля, они будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней, после чего будет принято решение о принятии объекта в эксплуатацию.
При этом штрафные санкции за самовольное строительство и эксплуатацию таких объектов к владельцам/пользователям земельных участков применяться не будут.
Прошлая "строительная амнистия" была объявлена в 2015 году.
"В 2015 году владельцы частных и дачных домов, построенных без разрешения, имели возможность завершить все необходимые процедуры в течение года. Однако многие так и не успели это сделать. Надеюсь, что граждане отнесутся к этому ответственно и получат право собственности на такую недвижимость", – прокомментировал замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
Также ранее Кабмин установил правила перевода дачных домов в жилые.
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