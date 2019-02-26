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В Украине не смогли запретить офисы и хостелы в многоэтажках

Сегодня, 19:30

Депутаты Рады не набрали голосов для принятия соответствующего законопроекта

фото их архива "Сегодня"
фото их архива "Сегодня".
В Украине не смогли запретить офисы и хостелы в многоэтажках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/577/84b/5c757784b3f09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/577/84b/5c757784b3f09.jpg Недвижимость Депутаты Рады не набрали голосов для принятия соответствующего законопроекта

Офисы, гостиницы и хостелы в Украине можно будет по-прежнему размещать в многоквартирных домах. Верховная Рада провалила законопроект, который вводит запрет по использованию квартир не по назначению. 

Так, за принятие за основу законопроекта №10006 проголосовали 188 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект предусматривает ужесточение ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению. За нарушение этих норм предусматривалось усиление административной ответственности. Заниматься вопросами нецелевого использования квартир должна была Национальная полиция.

В случае принятия закона, он не должен распространяться на отношения, возникающие в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Кроме того, должно было быть запрещено использование нежилых помещений, расположенных в цокольном, на первом, втором и верхнем (в том числе мансардном) этажах многоквартирного жилого дома.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, как узнать, законно ли работает хостел в жилом доме

При этом жители многоэтажек уже жалуются на хостелы, которые открывают у них на этажах. Кое-где такие заведения обустраивают и в подвалах:

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Тег недвижимость, Верховная Рада, законопроект, хостел, хостелы

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Источник:

УНИАН

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