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В Украине упростили перепланировку зданий: кому больше не нужно разрешение

Сегодня, 15:47

Парцхаладзе рассказал об изменениях в правилах

Фото: Pixabay

Украинское правительство расширило перечень строительный работ, для совершения которых не нужно разрешение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Так, теперь перепланировки всех жилых и нежилых зданий и помещений без внесения изменений в несущие конструкции можно осуществлять без специального разрешения, отметил чиновник на своей странице в Facebook.  

Парцхаладзе отметил, что в перечень были включены работы по перепланировке жилых и нежилых зданий и помещений в них (без вмешательства в несущие конструкции), которые относятся к объектам СС2 и СС3. Раньше это было возможно только для объектов СС1.

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"Правительство поддержало эти изменения и теперь по упрощенной процедуре это можно делать по всем жилым и нежилым объектам", — пояснил замминистра.

По его мнению, это будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дерегуляции строительной отрасли, что, в свою очередь, может положительно отразиться на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту "Получение разрешений на строительство".

Напомним, ранее для переоборудования и перепланировки было необходимо разрешение исполнительного комитета местного совета. Исключение составляли лишь перепланировки, связанные с остеклением балконов и лоджий, объединение ванной комнаты с туалетом, демонтаж встроенных шкафов, антресолей и кладовых, увеличение жилой площади за счет демонтажа некапитальных стен и использования площадей коридоров.

Кроме этих изменений, в Украине готовят очередное обновление государственных строительных норм (ГСН), где, в частности, хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:


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Тег строительство, разрешение, Парцхаладзе, перепланировка, Doing Business, Лев Парцхаладзе

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