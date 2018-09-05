В Украине взлетели цены на жилье: почем сдают квартиры в крупных городах

Сегодня, 08:12

Риелторы советуют не спешить с переездом


С приходом осени аренда жилья в крупных городах Украины подорожала на 15-20%. Журналисты "Сегодня" выяснили, сколько сегодня просят за аренду в разных регионах страны.

Студент Тарас Радюкин уже полгода вместе с друзьями снимает жилье во Львове. Арендовать хорошую, пусть и однокомнатную, квартиру здесь сложно – цены на приличное жилье стартуют от 6 тысяч гривен. Местные риелторы говорят, что хозяева жилья часто привязывают цену к курсу валют.

"Минимальная цена – это, наверное от 3,5 тысяч гривен. Это будет очень-очень скромные условия. Средняя цена – 400 долларов. Это за однокомнатную квартиру в новостройке с современным ремонтом", – рассказывает риелтор Михаил Бокоч.

В Харькове "однушки" предлагают тоже от 6 тысяч гривен в месяц и выше. Студент-медик Андрей Клюев через риелтора смог найти жилье за 4 тысячи. Правда, интерьер здесь оформлен по моде прошлого века.

"Я спросил у хозяйки, не против ли она, если мы в счет аренды будем делать здесь ремонт. Она сказала "окей", и я согласился", – делится Андрей.

В Киеве за год арендованное жилье стало дороже на 15-20%. Это уже почувствовали арендаторы.

"Сначала мы платили 5 тысяч гривен, потом 5500, через некоторое время было уже 6000... И это ударило по нашему бюджету. Это была ужасная квартира, там однозначно нужно было делать ремонт. Мы ее взяли потому что была низкая цена", – рассказывает Карина Недопрядко.

Из-за повышенного спроса даже на убогие условия в квартирах накручивают космические цены. 

"Если раньше однокомнатную квартиру, в которой можно жить, можно было снимать за 4-5 тысяч гривен на окраине – это Борщаговка, Троещина, то сегодня однокомнатную квартиру можно снимать за 5-6 тысяч гривен. Приближаясь к центру, цены варьируются уже от 6 до 8 тысяч за однокомнатную", – говорит риелтор Роман Вараница. 

Чтобы сэкономить, специалисты советуют планировать переезд на вторую половину осени. 

Как сообщалось, в Украине планируют кардинально изменить и "зарегулировать" рынок арендного жилья. В Кабмине активно идет разработка соответствующего закона. 
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Источник:

"Сегодня"

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