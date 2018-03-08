Жильцы ровенской многоэтажки добились ремонта за счет государства

В Ровно жильцы многоэтажки сумели добиться ремонта за счет государства по специальной коммунальной программе.

В частности, заменили лифт, который не меняли 25 лет, шахта пустовала, а сам механизм был разграблен, однако сейчас в доме поставили современное и красивое устройство.

По словам главы ОСМД, состояние дома зависит от самих жильцов

"Только от нас зависит наше состояние дома, в котором мы живем. Если хотим иметь европейские дома, европейскую жизнь, нужно всю ответственность брать на себя и беречь имущество", – уверена председатель ОСМД Зинаида Кузнецова.

Для ремонта с каждой квартиры собрали по 1235 гривен, и те, кто внес деньги – получили специальный чип и карточку-ключ.

"Люди знают, за что платят. Лифт сохраняется, чужой не войдет, не поедет. Я имею чип и карточку, открыл лифт, зашел и поехал. Я знаю, чт омой лифт работает, сохраняется и не ломается", – говорит Владимир Конончук.

Между тем, деньги жителей покрыли всего 10% расходов, а остальную суму выделил городской бюджет по госпрограмме поддержки общественных инициатив. В прошлом году в ее рамках профинансировали проектов на 60 миллионов гривен.

"У вас аварийная крыша, пожалуйста, хоть 10%, но инициатива от вас, ваш дом. Все остальное поможет город. Программа пользуется чрезвычайным спросом", – заявил городской голова Ровно Владимир Хомко.

А вот в другом доме женщина с инвалидностью, которая живет на шестом этаже, не может выйти из дома, когда лифт не работает – на коляске по лестнице не спустишься. А вскоре ей предстоит стать заложницей работы подъемника на неопределенный срок: коммунальные службы предупредили, что срок эксплуатации лифта истек. Остановить его придется, но "потянут" ли ремонт жильцы – пока не определились.

"К согласию они не пришли. Кто-то говорил, 100% подпишусь, сдаю деньги. Другие вообще не захотели подписываться, потому что не знают, какая сумма, и для человека это может быть сложно финансово", – утверждает жительница дома Виктория Пасынкова.

Всего в Украине – почти 90 тысяч лифтов, и трети из них необходим ремонт, модернизация и даже замена. А это – свыше 10 миллиардов гривен, подсчитали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом году удалось выделить лишь 480 миллионов.

При этом МинРегионСтрой запустил программу поддержки инициатив граждан. Часть средств выделяет местный бюджет, но раскошелиться придется и самим жильцам. Если вы активны – вам по плечу решение любых коммунальных проблем. Главное – уметь договариваться.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на улице Радужной, 11-а, пенсионер Владимир Чайка превратил три лестничные площадки своей 9-этажки в настоящий музей! Стены вдоль лестницы он украсил чудесной лепниной с "позолотой" и портретами женщин из средневековья, а стены украсил фотообоями в виде панно с пальмами, лебедями и фонтанами. Теперь три этажа дома больше напоминают Версаль или Эрмитаж.

Также мы сообщали, что жители дома на улице Ревуцкого сделали парк в собственном дворе и заселили его героями украинских сказок. Все деревянные скульптуры сделали собственноручно. Еще во дворе посадили цветочный сад с деревом желаний.