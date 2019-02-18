Жилье в Киеве дорожает: что делать?

Растущие цены можно "отмотать" назад, если вовремя воспользоваться выгодными предложениями от компаний-застройщиков

Жилье в Киеве дорожает: что делать? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a7c/c0a/5c6a7cc0a3913.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a7c/c0a/5c6a7cc0a3913.jpg 2019-02-18T11:37:00+02:00 Недвижимость Растущие цены можно «отмотать» назад, если вовремя воспользоваться выгодными предложениями от компаний-застройщиков

Новая квартира в столице – удовольствие не из дешевых. И со временем собирать необходимую сумму для того, чтобы обеспечить свою семью современным комфортным жильем, становится все сложнее. За последние 12 месяцев средняя цена квадратного метра в Киеве выросла на 8%, и, по прогнозам экспертов, в этом году будет дорожать как минимум в том же темпе.

Впрочем, растущие цены можно "отмотать" назад, если вовремя воспользоваться выгодными предложениями от компаний-застройщиков. Так, один из крупнейших девелоперов страны корпорация "Укрбуд" в феврале предложил скидку в целых 11%. Таким образом, в рамках акции "Лютые скидки" у покупателей появилась возможность купить жилье фактически по ценам 2017 года.

Скидка в 11% распространяется на более чем 550 квартир в 11 жилых комплексах застройщика в Киеве. До конца месяца приобрести по сниженной цене можно жилье от одной до четырех комнат. В том числе современные двухуровневые апартаменты. На выбор представлены планировки от 35,24 м² до 146,77 м² в разных районах столицы.

При этом для тех, кто не может собрать требуемую сумму сразу, корпорация тоже приготовила особые условия. Покупатели, которые в феврале воспользуются беспроцентной рассрочкой от "Укрбуд", тоже получат скидку в 5% на первый взнос, который составляет от четверти общей стоимости квартиры или больше. А выбор жилья у покупателя в этом случае вдвое шире – особые условия рассрочки распространяются более чем на 1100 квартир в столичных жилых комплексах.

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