Жилье XXI века: на чем не стоит экономить

В последние годы компании-застройщики и риэлторы констатируют изменение предпочтений украинцев при выборе жилой недвижимости. Если раньше определяющим фактором чаще всего выступало желание сэкономить (фактор цены), то в последнее время большинство клиентов активно интересуются еще и местом расположения дома, инфраструктурой, качеством стройматериалов и характеристиками квартиры. Возможно, даже не зная классификации, украинцы теперь отдают предпочтение жилью не эконом, а комфорт-класса. Рынок уже насытился недорогой недвижимостью, и теперь гораздо больший спрос – на более просторные квартиры в более комфортных домах, утверждают риэлторы.

Такое изменение требований к жилью ощутили и компании-застройщики. Если раньше каждая вторая квартира в новых домах Киева была недорогим жильем эконом-класса, то теперь, ориентируясь на спрос, компании стараются строить больше домов комфорт-класса. Они не намного отличаются по цене от квартир эконом-класса, но при этом предлагают гораздо больше удобств для жильцов.

Итак, какие основные требования выдвигают покупатели к современному жилью? И в чем разница между жильем эконом и комфорт-класса?

Планировка квартир

В первую очередь, жить в домах комфорт-класса должно быть комфортно. Именно поэтому в таких домах квартиры, как правило, более просторные, светлые, в них возможна свободная планировка. Обязательно с большими кухнями, часто с панорамными окнами. Площадь даже однокомнатной квартиры может достигать 50-60 кв. м.

Например, в комплексе LUCKY LAND от группы компаний DIM представлена широкая линейка планировок даже однокомнатных квартир, их площадь варьируется от 27 до 63 кв. м. В двухкомнатных квартирах по два санузла. В каждой квартире панорамные окна. В жилом комплексе "Метрополис", который относится к классу "комфорт+", на выбор покупателя представлено около 90 вариантов планировок. Минимальная площадь однокомнатной квартиры – 43 кв. м. Максимальная площадь трехкомнатной двухуровневой – 203 кв. м. В одной из секций все квартиры будут с дизайнерской отделкой "под ключ" от студии интерьерного дизайна ANTHRACITE.

Квартира с готовой отделкой в ЖК "Метрополис".

Места общего пользования

Комфорт не может заканчиваться за порогом квартиры и даже за порогом дома. Философия комфорт-класса предполагает создание целой экосистемы, которая должна быть удобна для жизни.

Если говорить о доме комфорт-класса, то при его строительстве используются более качественные и экологичные материалы. Например, жилые комплексы LUCKY LAND и "Метрополис" снаружи утеплены экологичной минеральной ватой, а не пенополистиролом. В домах комфорт-класса делается усиленная шумоизоляция. Обязательны энергосберегающие технологии, в том числе в системах отопления и освещения.

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В таких домах проектируется просторная и удобная входная группа – с помещениями для консьержа, зоной ожидания, колясочной и другими вспомогательными помещениями. В жилом комплексе "Метрополис" от группы компаний DIM все дома будут иметь просторные дизайнерские лобби с высокими потолками, красивой мебелью, местами для отдыха жителей и их гостей, ресепшном и гостевыми санузлами.

Холл ЖК "Метрополис".

Придомовая территория

Пожалуй, еще больше дома комфорт-класса отличаются от эконома организацией удобного жизненного пространства вокруг дома. Если дома эконом-сегмента могут появляться посреди уже сложившихся кварталов в результате их точечной застройки, то жилье комфорт-класса часто строится целыми кварталами. Благодаря этому удается сделать среду обитания максимально удобной и удовлетворить все потребности жителей таких комплексов.

Застройщики жилья комфорт-класса выбирают локации для строительства жилых комплексов возле мест притяжений. Таких как большой парк или лес, мест проведения фестивалей и различных культурных мероприятий, в районах с удобной инфраструктурой и транспортной развязкой. Так, ЖК LUCKY LAND от группы компаний DIM строится возле леса площадью 100 га, а неподалеку находится еще и роскошный лес Пущи-Водицы. Комплекс "Метрополис" на столичных Теремках находится возле Экспоцентра ВДНХ, музея под открытым небом "Пирогово" и самого большого леса в Европе в черте города – Голосеевского.

ЖК LUCKY LAND.

Территории комплексов комфорт-класса, как правило, закрытые, а часто – еще и охраняемые. Доступ на территорию автотранспорта осуществляется через автоматические шлагбаумы по картам доступа и системам распознавания номеров. Безопасность на территории комплексов дополнительно обеспечивается с помощью систем видеонаблюдения.

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Инфраструктура

Инфраструктура должна максимально удовлетворять потребности всех групп населения. Так, для детей должны быть предусмотрены современные детские сады и школы, спортивные, игровые площадки и другие развлечения (например, детские кафе, зоны воркаута, центры творчества). Для маленьких жителей ЖК LUCKY LAND и "Метрополис", помимо традиционных игровых площадок, группа компаний DIM предусмотрела еще и веревочные парки, контактные фонтаны, скалодром и другие необычные и полезные места для развлечений и развития. На территории обоих комплексов будут детские сады, а в ЖК LUCKY LAND – еще и инновационная школа со спортивной ареной.

ЖК LUCKY LAND.

Для взрослых в домах комфорт-класса обязательно должны быть места для отдыха на природе и прогулочные маршруты, беговые и велодорожки, магазины под домом, развитая инфраструктура бытовых услуг и удобное транспортное сообщение.

ЖК "Метрополис".

При этом во дворах не должно быть машин – для них в комплексах комфорт-класса предусмотрены подземные и гостевые паркинги. ЖК "Метрополис".

Одним словом, жилье комфорт-класса должно быть максимально удобным. Это среда, где все продумано и создано для комфорта будущих жильцов.

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