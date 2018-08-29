Жилищный скандал: родственники инвалида выписали его из квартиры, пока он лежал в больнице

Теперь мужчина с инвалидностью вынужден жить в авто на улице – соцслужбы отказывают ему в помощи

В Луцке семья лишила жилья мужчину с инвалидностью, пока тот был в больнице. Теперь он вынужден жить в машине, потому что она – его единственная собственность. Поселить в приюте пенсионера соцслужбы отказываются – на том основании, что у мужчины есть родственники, и поэтому в помощи он якобы не нуждается.

Малолитражка, припаркованная на окраине Луцка, служит Георгию Назарчуку домом. В машине он и моется, и ходит в туалет. Соседи его жалеют, потому что знают, что бездомным он стал не по своей воле.

Два месяца назад 61-летний житель Луцка, который и до этого имел инвалидность, попал в ДТП. Пока он отходил от травм в больнице, по его словам, его жена и сын выписали его из квартиры.

По словам Георгия, семья уехала за границу, как только его выписали из квартиры. Поселиться в приюте для пожилых людей он при этом не может. Принять пенсионера соцслужбы готовы только за деньги: цена вопроса – 6000 гривен в месяц. Но на это пенсии инвалида не хватит.

"Если бы он был одинокий, то мы могли бы поселить его и в интернат, и в хоспис. На сегодняшний день у нас нет законных оснований для того, чтобы принимать решения без семьи, так как этот человек неодинок", – объяснила директор Департамента социальной политики Луцкого горсовета Виктория Майборода.

Чтобы поселиться в приюте, Георгий через суд хотел оформить недееспособность – но и там мужчине отказали. Однако, его историей заинтересовалась полиция.

А пока квартирный вопрос для Георгия Назарука остается нерешенным, он готовится встретить холода в машине, и запасается теплыми вещами.

Напомним, мы писали о том, как в Киеве в квартиру к женщине с двумя дочерьми подселяют дворника. Женщина делить быт с чужим мужчиной не хочет и домой нового соседа не пускает.

Тем временем, в Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется реконструкция устаревшего жилья. Министерство уже разработало первоначальный вариант нового закона о реконструкции ветхого жилого фонда, однако некоторые вопросы остаются открытыми. В частности, Минрегион еще не определил, какой процент жителей устаревших домов должен согласиться на отселение для проведения реконструкции.