Жилой комплекс "Верховина" – новый дом комфорт-класса от "Укрбуд"

Корпорация "Укрбуд" официально открыла ЖК "Верховина" в Святошинском районе Киева

Новый жилой комплекс "Верховина" расположен по адресу: проспект Победы, 109, неподалеку от станции метро "Житомирская". Это один из почти двух с половиной десятков завершенных проектов девелопера в столице.

ЖК "Верховина" – дом комфорт-класса, состоящий из двух секций разной этажности, с подземным паркингом почти на 2,5 тысячи квадратных метров и наземной гостевой автостоянкой. Придомовая территория новостройки комплексно благоустроена, на ней располагаются детская и спортивная площадки.

В "Верховине" реализованы современные энергосберегающие технологии и система учета. Смонтирован индивидуальный тепловой пункт, который позволяет максимально эффективно использовать поступающее в дом тепло. А не переплачивать за "коммуналку" помогут индивидуальные теплосчетчики, которые предусмотрены для каждой квартиры и учитывают только потребленные жильцами гигакалории.

Большое внимание в новостройке уделено вопросам безопасности. Вся информация о состоянии систем дома поступает в диспетчерский пункт. Это позволяет персоналу моментально реагировать на любые внештатные ситуации и при необходимости передавать информацию соответствующим службам.

На придомовой территории, в самом доме и в подземном паркинге установлены камеры видеонаблюдения. Безопасность обеспечивают сотрудники профессиональной службы охраны. Вход на территорию жилого комплекса, в сам дом и на паркинг осуществляется с помощью системы контроля доступа. Для этого используются программируемые карты-пропуска, которые индивидуально настраиваются для каждого жителя или их гостей.

Дом возведен по монолитно-каркасной технологии с заполнением наружных и внутренних стен красным керамическим кирпичом. Первый этаж облицован керамогранитом, на фасаде здания установлены металлические корзины для кондиционеров.

Дизайн холлов и коридоров выполнен в современном стиле, который перекликается с фасадом здания. В вестибюлях оборудованы зоны ожидания с рабочими местами администраторов дома. На каждом этаже установлена удобная навигация.

"Жилой комплекс "Верховина" – это яркий пример качественного изменения домов от "Укрбуд", - отметил во время открытия президент корпорации Александр Лятамбор. – Изначально этот дом проектировался как жилье эконом-класса. Но благодаря переходу корпорации на новые стандарты комфортной жизни в ходе строительства он превратился уже в полноценный комфорт-класс. Со всеми присущими ему дополнительными преимуществами для жильцов".

Новоселы ЖК "Верховина" во время открытия не скрывали эмоций и охотно оставляли положительные отзывы "Укрбуд". "Выглядит очень неплохо, закрытая территория по периметру. Даже не ожидали. Есть шлагбаумы на въезде. Есть много чего "плюс" к тому, что ожидали", – рассказала жительница дома Людмила. "На этапе инвестирования у меня получилось 17 300 гривен за метр, а сейчас он стоит где-то 26 тысяч. С точки зрения инвестиции – удачно", - отметил новосел Николай.

Торжественное открытие комплекса сопровождалось развлекательной программой с конкурсами, фотозонами, аниматорами и аквагримом для детей, мастер-классами и другими развлечениями. Кроме того, новоселы "Верховины" приняли участие в традиционном для церемонии открытия домов от "Укрбуд" розыгрыше бытовой техники.

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