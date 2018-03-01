Жить по-немецки: как в Германии "разобрались" с хрущевками

На окраине Берлина жилье эконом-класса из бетонных блоков строилось практически по тем же проектам, что и в Украине, но после реконструкции выглядит совсем иначе

В 2018 году украинские чиновники планируют заняться утеплением хрущевок – за счет программы энергоэффективности и "теплых кредитов". Отметим, речь идет о совместном с гражданами финансировании. Корреспондент "Сегодня" рассмотрела хрущевки восточного Берлина и узнала, чем они отличаются от наших. Европейский опыт реконструкции старого жилья – в сюжете из цикла "Жить по-немецки".

Красивые, опрятные и, на первый взгляд, современные, домики – на самом деле аналог украинских панельных хрущевок, – социальное жилье, построенное во времена ГДР, после Второй мировой войны. Из-за большого спроса на жилье их не снесли, зато капитально отремонтировали.

В Восточном Берлине таких сооружений – множество. Большинству из них перевалило за пятьдесят лет, и они мало отличались бы от украинских хрущевок, если бы не капитальный ремонт: утепление, новая кровля, встроенные лифты, подъездные двери из стекла и пластика.

Архитектор по образованию, Елена Хешке работает в Берлине гидом. Говорит, это жилье по меркам немецкой столицы довольно скромное, но и дешевое, поэтому на него есть спрос. Кстати, чуть ли не половина жителей Берлина снимает квартиры.

На окраине Берлина, в районе Марцан жилье эконом-класса из бетонных блоков строилось практически по тем же проектам, что и в Украине, но после реконструкции выглядит совсем иначе: утепленные и окрашенные в яркие цвета фасады, а иногда даже достроенные балконы или лоджии.

А еще дома украсили декоративными панелями. В некоторых – уменьшили количество этажей. Позаботились и о внутреннем убранстве: большие евроокна, современные радиаторы, провода в пластиковых коробах.

Кардинально отличаются от украинских и дворы: пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой. Обязательно – большой газон и ухоженные растения. Сами немцы уверяют, что дело – в культуре быта. А на соседей, которые ее придерживаются, мусорят во дворе или выносит хлам на свой балкон, сразу жалуются в полицию – за это в Германии предусмотрены немалые штрафы.

Напомним, жители Днепра доказали, что платить за отопление и горячую воду возможно втрое меньше – за комфортной температурой в обычном десятиэтажном доме следит метеостанция. Автоматика управляет котлами, установленными на крыше дома. Часть денег получили из областного бюджета по программе софинансирования, а часть жильцы собрали сами.

В ассоциации совладельцев многоквартирных домов уверены — если правильно расходовать деньги жильцов, да еще и получать помощь из бюджета — любой дом можно сделать экономным и комфортным.

Отметим, свою программу реновации старого жилищного фонда запускают и в Москве – там определили ряд "хрущевок" под снос, что в мае прошлого года вызвало многочисленные протесты. По мнению противников сноса жилья, реновацию в Москве задумали "исключительно ради выгоды застройщиков и банков".