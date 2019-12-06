Жизнь в пригороде Киева: почем обходится дорога на работу и сколько на это уходит времени

Утренние и вечерние пробки на въездах в Киев растягивают время в дороге почти в 5 раз

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Жители Киева все чаще переселяются в пригороды. Ведь покупать или арендовать там жилье ощутимо дешевле. А вот работать выгоднее в столице. Поэтому каждое утро на въезде в город огромные пробки.

Мы решили провести эксперимент: добраться в утренний час пик из пригорода в Киев, чтобы выяснить, сколько на это уйдет времени и денег. Начнем с Вышгорода, который находится в 12 км от столицы. Дорога в пригород машиной заняла всего лишь 17 минут. Однако, преодолеть так быстро обратный путь так не получится. В сторону столицы многокилометровая пробка. Еще сложнее добраться маршруткой. На остановке – очередь. Местные говорят, это еще цветочки:

"Зимой, когда только первый снег выпадает, там очереди бывали до белого дома".

До ближайшей станции метро с препятствиями не менее часа. Стоимость проезда – 15 гривен или 30 в день. И 660 в месяц, если в выходные оставаться дома.

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А это уже Ирпень, что за 26 километров от столицы. Однако и это расстояние можно преодолеть только за несколько часов, если речь идет про утренний час пик. Пробки продолжаются с половины восьмого до десяти утра. Вечерние начинаются с пяти часов. Маршрутка стоит 17 гривен. 34 гривны в день или 750 гривен в месяц, если ездить только на работу. Автобусы ходят с большим интервалом, поэтому люди часто ловят попутки или вызывают такси. Влететь в копейку можно и на собственном авто. В пробке мы сожгли почти 5 литров бензина. А это под 150 гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что цены на новые квартиры растут, но застройщики предлагают украинцам рассрочку. Из-за невыгодных условий ипотечного кредитования, рассрочка оказалась единственным выгодным вариантом.

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