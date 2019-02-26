ЖК Edeldorf: функциональность и технологичность

Комплекс будет комфортным и функциональным благодаря своей концептуальной инфраструктуре

ЖК Edeldorf: функциональность и технологичность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/50a/ccb/5c750accbe3ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/50a/ccb/5c750accbe3ba.jpg 2019-02-26T14:13:00+02:00 Недвижимость Комплекс будет комфортным и функциональным благодаря своей концептуальной инфраструктуре

В Киеве, на ул. Старонаводницкая, 42 продолжается возведение жилого комплекса бизнес-класса Edeldorf. Работы ведутся одновременно по двум домам, которые расположены на общем стилобате, сообщает пресс-служба девелопера, компания EdelburgDevelopment .

"Уже сегодня по первому дому строители выходят на уровень 3-го этажа, а именно – выполняются работы по армированию вертикальных несущих конструкций. На месте второго дома закончена гидроизоляция фундамента и проводятся работы по вязке арматуры для заливки его ростверком. Для дальнейших работ на стилобате идет подготовка к установке технического крана. Все работы ведутся по плану", – говорится в сообщении.

Edeldorf расположен в 5 минутах езды от центра, что делает его привлекательным для людей из деловой и культурной среды. Комплекс будет комфортным и функциональным благодаря своей концептуальной инфраструктуре с тренажерным залом, семейным рестораном, детским садом и салоном красоты, что на сегодняшний день является неотъемлемой частью жилых комплексов в сегменте бизнес. В Edeldorf также предусмотрены офисные помещения со свободной планировкой общей площадью более 750 кв. м. Вся коммерческая недвижимость будет расположена в стилобатной части комплекса с отдельными входными группами, что обеспечит разграничение потоков и приватность жителей. Здесь же разместится и паркинг на 296 машиномест, оборудованный зарядными станциями для электрокаров. Кровля стилобата будет эксплуатируемой и выполнять функцию внутреннего двора. На ней обустроят детскую и спортивную площадки, прогулочные аллеи, зоны отдыха, а также террасу с шумопоглощающим экраном.

Со слов Марины Кравченко , коммерческого директора компании EdelburgDevelopment , рынок жилой недвижимости в Киеве продолжает динамично развиваться во всех сегментах. "Это связано с тем, что меняются покупатели и их ценности. За последние несколько лет выросло новое поколение – это миллениалы, которые уже мыслят другими категориями во всем, в том числе и о собственных квадратных метрах. Им не присуща гигантомания, а нужны рациональность и функциональность. Эти люди много путешествуют, проводят параллели, сравнивают. Все это влечет за собой рост конкуренции среди девелоперов. Нужно предлагать не просто квадратные метры, а качественный продукт, наполненный различными фишками, уникальными услугами, которые сделают жизнь будущего жителя комфортнее. Мы хотим сделать Edeldorf комплексом out of time, в котором будет комфортно жить каждому, независимо от увлечений и мировоззрения. Учитывая то, с какой скоростью нас поглощают технологии, мы видим, как люди управляют рабочими процессами удаленно. Поэтому мы предусмотрели в комплексе просторный лаунж с продуманным зонированием, где можно провести переговоры или спустится с ноутбуком поработать, если в этом есть необходимость", - рассказала Марина Кравченко.

Введение комплекса в эксплуатацию запланировано на IV квартал 2020 года. Квартирография представлена 1-2-3-комнатными квартирами, площадью от 46 кв. м и двухуровневыми пентхаусами на верхних этажах. Все квартиры имеют роскошный вид на Днепр, монумент "Родина-мать" и Царское село.

Лицензия ГАСИ Украины, от 02.03.2017 г.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ЖК Edeldorf: функциональность и технологичность". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.