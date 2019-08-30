"Антонов" потребовал изменить название российской модификации "Руслана"

В авиаконцерне сообщили, что не участвуют в разработке воздушного судна

Фото: ГП "Антонов" / Facebook

Госпредприятие "Антонов" не участвует в разработке нового самолета российского конструкторского бюро "Ильюшин" и требует не использовать марку "Ан" в его названии. Об этом в пятницу, 30 августа, информирует пресс-служба украинского авиаконцерна, комментируя сообщение одного из российских агентств.

В нем говорится, что "Ильюшин" ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать обозначение Ан-124-100М.

В "Антонове" напомнили, что им принадлежит сертификат на Ан-124-100 "Руслан", но добавили, что не против технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета.

"В истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", – отмечает пресс-служба авиаконцерна.

Реклама

Там также сообщили, что в период с 2004 года по 2007-й "Антонов" разработал и сертифицировал три модификации "Руслана" – Ан-124-100М, Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150.

Фото: ГП "Антонов" / Facebook В тренде Зеленский с официальным визитом летит в Польшу: стала известна программа визита

Напомним, Ан-124-100 "Руслан" – коммерческий транспортный самолет, созданный на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан". Первый полет серийного Ан-124-100 состоялся 16 июня 1991 года, в 1992-м самолет был сертифицирован.

В свою очередь первый полет Ан-124 "Руслан" состоялся 24 декабря 1982 года. В 2017 году ему исполнилось 35 лет. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама