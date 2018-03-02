ДТП с такси: как пассажиру защитить свои права и наказать виновных

Украинский рынок такси – довольно проблемный сегмент, который у нас в стране практически никак не контролируется и не регулируется. Таксисты то и дело попадают в ДТП, но никакой ответственности перед пассажиром за это не несут, и всячески избегают наказания. Сайт "Сегодня" разбирался, что же не так с отечественным рынком перевозок? и как пассажиры могут себя обезопасить.

95% нелегалов на рынке такси

Недавно стало известно, что нелегальные перевозки на рынке такси в Украине составляют около 95%. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время публичного отчета.

"В 2017 году был проведен ряд общегосударственных мероприятий по выявлению на рынке пассажирских перевозок автомобильных перевозчиков, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров без оформления соответствующих документов. Речь идет о так называемых нелегальных перевозчиках, которых обнаруживаем каждый день, в частности, нелегальных перевозчиков на рынке такси. Я неоднократно уже говорил, и снова обращаюсь к обществу, бизнесу, что, по нашему мнению, вне правового поля на рынке такси работают около 95% перевозчиков ", – отметил Ноняк.

Сейчас, контролировать работу диспетчерских центров практически невозможно, т.к. они попросту выполняют функцию передатчика заказа. Заказ попадает в общую базу, откуда его и забирает кто-либо из таксистов. Поэтому диспетчерские центры предоставляют всего лишь услуги информационного характера, а никаких гарантий относительно безопасности пассажиров они не дают.

В Раде есть несколько законопроектов, которые призваны урегулировать рынок такси и легализовать все частные перевозки. Если это произойдет, то, по словам Михаила Ноняка, такси будут исправно платить налоги, а диспетчерские центры и таксомоторные организации будут нести ответственность.

ДТП, скандалы, ограбления и отсутствие ответственности

Проблема с нелегальными таксистами, которые то и дело попадают в аварии вместе с пассажирами, более, чем реальна и насущна. Напомним, что буквально несколько дней назад, по информации сообщества "Киев Оперативный", водитель такси на Opel превысил допустимую скорость, не успел вовремя среагировать и врезался в заднюю часть "Славуты". В результате столкновения травмировалась девушка-пассажир Opel, она была госпитализирована. Также стало известно, что таксист, который был виновником ДТП, не так давно был лишен прав из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

А, например, в начале этого года, в Киеве на Голосеевском проспекте такси с номерами польской регистрации на скорости врезалось в патрульный автомобиль Toyota Prius. Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.

"Водитель Hyundai Uber польской регистрации врезался в патрульный полицейский Toyota Prius. Пострадали двое копов", – сообщалось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Правда, вскоре в компании Uber опровергли информацию о том, что устроивший ДТП водитель работал у них.

Новости о подобных ДТП, к сожалению, довольно частое явление для нашей страны. Таксисты вместе со своими клиентами то и деле попадают в аварии, но пострадавшие пассажиры никак не могут добиться компенсации и элементарной первой помощи. Случается, что таксисты даже отказываются оказывать помощь пострадавшим пассажирам и просто выгоняют их из машины.

Пассажиры могут привлечь к ответственности таксистов с которыми попали в аварию

Когда дело доходит до серьезных проблем с таксистами, например, ДТП, ограблений, конфликтов с водителем – жаловаться просто некому. Большинство водителей ездит без лицензий и не несет никакой ответственности перед пассажирами.

"Вопрос об ответственности в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажиров такси приобрел особую остроту в связи со стремительным развитием данной отрасли в последнее время и выхода на рынок онлайн-платформ, которые дают возможность предоставлять услуги по перевозке пассажиров в режиме такси. Данные онлайн-платформы позволяют находить клиентов как обычным водителям, которые установили и пользуются тем или иным приложением для смартфона и только иногда перевозят пассажиров, так и лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на постоянной основе", – рассказывает юрист ЮК "Де-Юре" Артем Шевцов.

Как правило, никто из таких субъектов лицензии на пассажирские перевозки не оформляет, говорит Михаил Цуркан, руководитель судебной практики и адвокат юридической фирмы "Мисечко и партнеры".

"К сожалению подавляющее большинство таксистов не имеют соответствующей лицензии на перевозку пассажиров в такси, а страхование пассажиров не обеспечивается надлежащим образом. Кроме того, так называемые службы такси не является таксомоторными компаниями, а лишь посредниками, с базами данных, между водителем и пассажиром. Итак, возмещение за причиненный ущерб, именно как во время получения услуги по перевозке, будет крайне трудным", – поясняет Цуркан.

Юристы отмечают, что права пассажиров закреплены в Гражданском кодексе Украины, ЗУ "О защите прав потребителей" и в Правилах предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Но наиболее защищенным является тот пассажир, который пользуется такси, водитель которого имеет соответствующую лицензию и страховку. В этом случае при ДТП весь ущерб возместит страховая компания.

"Водители, осуществляющие перевозку без лицензии, привлекаются к административной ответственности. Однако, даже в случае ДТП с водителем, у которого нет лицензии, пассажир не остается юридически незащищенным. В таком случае он может обратиться в суд в рамках гражданского судопроизводства для возмещения материального и морального вреда к водителю авто", – отметила Анастасия Майструк, младший юрист, Eterna Law

Также, в Украине действует закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" ("ОСАГО" – ред.), в соответствии со статьей 3 которого обязательное страхование гражданско-правовой ответственности осуществляется с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших в результате дорожно-транспортного происшествия и защиты имущественных интересов страхователей.

Согласно этому закону, запрещается эксплуатация транспортного средства без страхового полиса, а при использовании транспортного средства в дорожном движении лицо, управляющее им, обязано иметь при себе страховой полис. Поэтому, как говорит Михаил Цуркан, подавляющее большинство таксистов все же оформляет страховой полис. Юрист рассказывает, что нужно делать, если вдруг случится ДТП, когда вы пользуетесь услугами такси, у которого нет лицензии, но есть страховой полис автоцивилки:

в первую очередь, пассажиру необходимо узнать серию и номер страхового полиса водителя такси и определить, в какой страховой компании застрахована его ответственность. Кстати, проверить статус полиса можно на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ)

и определить, в какой страховой компании застрахована его ответственность. Кстати, проверить статус полиса можно на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) далее вам необходимо обратиться в страховую компанию , в которой застрахована гражданско-правовая ответственность таксиста, с соответствующим заявлением по страховым возмещениям;

, в которой застрахована гражданско-правовая ответственность таксиста, с соответствующим заявлением по страховым возмещениям; также, желательно иметь и предоставить в страховую компанию копии соответствующих чеков и квитанций, подтверждающих расходы, связанные с лечением после ДТП. Кроме того, вы имеете право на возмещение морального вреда, который составляет 5% страховой выплаты за вред, причиненный здоровью;

"Если гражданско-правовая ответственность таксиста не застрахована, законодатель предусмотрел в Законе Украины "Об ОСАГО" и такие моменты. В соответствии с подпунктом а) пункта 41.1 вышеуказанного Закона, МТСБУ за счет средств фонда защиты потерпевших возмещает ущерб на условиях, определенных этим Законом, в случае его причинения: транспортным средством, владелец которого не застраховал свою гражданско-правовую ответственность В таком случае Вам необходимо обратиться за страховым возмещением в МТСБУ и также предоставить копии соответствующих чеков и квитанций, подтверждающих Ваши расходы, связанные с лечением", – рассказал Цуркан

Артем Шевцов добавляет, что водители, которые перевозят пассажиров без лицензий, осуществляют эту деятельность только от своего имени и самостоятельно несут полную юридическую и материальную ответственность.

"В случае ДТП и причинения вреда здоровью пассажиров весь груз ответственности ложится солидарно на владельцев (пользователей) автомобилей-участников происшествия, поскольку последние являются источником повышенной опасности. Возмещения таких убытков осуществляется в общем порядке. Владелец платформы заказов такси или службы заказа такси никакой ответственности не несет", – отметил юрист.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 1188 Гражданского кодекса Украины, в случае причинения вреда вследствие взаимодействия источников повышенной опасности другим лицам, лица, которые совместно нанесли ущерб, обязаны его возместить, независимо от их вины. Это значит, что именно водитель транспортного средства и должен возмещать весь ущерб.

"Если говорить о моральном ущербе, то статьей 1167 Гражданского кодекса Украины предусмотрены отдельные основания возмещения морального вреда, которые позволяют осуществлять такое возмещение независимо от вины лица, которое его нанесло, среди которых – и случай возмещения морального вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья в результате действия источника повышенной опасности. Пассажиру, которому причинен вред в результате ДТП, необходимо подавать иск к обоим водителям, которые являются участниками ДТП", – советует Шевцов.

Несмотря на то, что рынок такси у нас не регулируется и не контролируется, в случае ДТП пассажир все же может получить компенсацию за физическую и моральную травму. Да, сделать это не так-то просто, но все же вполне возможно.