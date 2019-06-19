Германию раскритиковали за план ввести плату за дороги для иностранцев

У Берлина при этом остался шанс реализовать свои планы

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Европейский суд юстиции признал противоречащими нормам ЕС планы Германии ввести плату для иностранных автомобилистов за проезд по немецким дорогам.

"Учитывая, что немецкие автомобилисты освобождены от уплаты этого налога, он представляет собой дискриминацию граждан ЕС по национальном признаку и идет вразрез с европейским принципом свободного перемещения", - говорится в решении суда.

Саму возможность введения такого платежа суд не оспаривает. Плата может быть введена, если Германия гарантирует, что немцы платят за использование своих автобанов аналогичную сумму в виде налоговых отчислений или прямого сбора.

Новый транспортный налог для иностранцев, который им необходимо оплачивать в электронном виде или при пересечении границы, должен быть введен в действие в Германии с 2020 года.

Против введения этого сбора в нынешнем виде активно выступают соседние Австрия и Нидерланды. Но аналогичный сбор за проезд по автострадам для иностранных водителей действует, например, в Швейцарии, которая не является членом Евросоюза.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина рассказывала, что содержание авто в европейских странах обходится владельцам в десятки раз дороже, чем в Украине.

К слову, согласно прогнозам экспертов, вскоре Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

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