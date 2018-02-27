Hyperloop в Украине: Гройсман прокомментировал идею Омеляна

Сегодня, 15:03

Премьер пообещал помочь в реализации проекта сверхскоростного транспорта в Украине

Фото: hyperloop-one.com
Фото: hyperloop-one.com

Кабмин не принимал решения по строительству тестовой площадки в Днепре для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналиста, почему для реализации проекта был выбран именно этот город.

Как отметил Гройсман, инициатива строительства такой площадки принадлежит лично министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

"Правительство не принимало никаких решений относительно реализации этого проекта, это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать", – заявил премьер.

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При этом Гройсман добавил, что, если будет нужна его помощь в реализации проекта, то он готов ее предоставить.

Как известно, Hyperloop – это разработанная Илоном Маском транспортная система. Hyperloop состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд. Состав представляет из себя герметичную капсулу на аэродинамической подушке, которая может развивать скорость более 500 км/ч.

Ранее проект The Boring Company обнародовал список из десяти регионов, где в перспективе может появиться полноценная высокоскоростная дорога. В перечне значатся регионы стран США, Великобритании, Мексики, Индии и Канады. Кроме того, Hyperloop уже разрешили бурить тоннель под Вашингтоном.
Кабмин, Гройсман, Омелян, Hyperloop

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Источник:

УНИАН

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