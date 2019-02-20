Из Украины в Словакию пустят поезд: названы сроки
Мукачево станет пассажирским хабом для путешествий по Европе, рассчитывают в "Укрзализныце"
"Укрзализныця" (УЗ) планирует запустить поезд Мукачево – Кошице в июне 2019 года. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Мы пока осторожны в датах, но предварительные договоренности такие: уже в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево – Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет за несколько месяцев – 2 апреля", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.
Поезд, по расчетам УЗ, будет находится в пути четыре часа.
"В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт [из Мукачево], тоже по евроколее. Намерения свои не меняем – именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе", – отметил Кравцов.
Напомним, также УЗ планирует запустить поезд из Украины в столицу Германии – Берлин.
Кроме расширения международного ж/д сообщения, в планах компании – обновление подвижного состава. Так, в 2019 году УЗ обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, а остальные – "существенно отреставрированными".
Ранее "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Из Украины в Словакию пустят поезд: названы сроки". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возродятся или придут в упадок: что будет с электричками, если отдать их городам
Украинские электрички изношены более, чем на 90%
Еще один поезд из Украины будет курсировать в Россию в два раза реже
Поезд Львов – Ковель – Москва будет ходить только по нечетным числам месяца