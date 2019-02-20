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Из Украины в Словакию пустят поезд: названы сроки

Сегодня, 10:14

Мукачево станет пассажирским хабом для путешествий по Европе, рассчитывают в "Укрзализныце"

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Из Украины в Словакию пустят поезд: названы сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/430/271/5c54302717360.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/430/271/5c54302717360.jpg Транспорт Мукачево станет пассажирским хабом для путешествий по Европе, рассчитывают в "Укрзализныце"

"Укрзализныця" (УЗ) планирует запустить поезд Мукачево – Кошице в июне 2019 года. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Мы пока осторожны в датах, но предварительные договоренности такие: уже в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево – Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет за несколько месяцев – 2 апреля", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Поезд, по расчетам УЗ, будет находится в пути четыре часа. 

"В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт [из Мукачево], тоже по евроколее. Намерения свои не меняем – именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе", – отметил Кравцов.

Напомним, также УЗ планирует запустить поезд из Украины в столицу Германии – Берлин. 

Кроме расширения международного ж/д сообщения, в планах компании – обновление подвижного состава. Так, в 2019 году УЗ обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, а остальные – "существенно отреставрированными".

Ранее "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов:

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Тег Укрзализныця, поезд, Мукачево, Кравцов, Кошице

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