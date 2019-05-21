Из Киева запускают прямые авиарейсы в Осло

Полеты будет осуществлять компания "Скандинавские авиалинии"

Фото: Scandinavian Airlines / Facebook.

Авиакомпания "Скандинавские авиалинии" (SAS) запускает прямой авиарейс Киев – Осло в октябре 2019 года. Об этом заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, информирует 21 мая пресс-служба правительства.

Полеты будут выполняться трижды в неделю с 26 октября: по вторникам, четвергам и субботам.

По словам Яцюка, решение SAS стало "еще одним отражением существенного укрепления украинско-норвежских отношений в последние годы".

"Есть все основания ожидать, что открытие уже через несколько месяцев прямого авиарейса между Киевом и Осло поможет еще больше усилить взаимодействие и обмен между нашими двумя странами", – подчеркнул дипломат.

Он также поблагодарил руководство SAS и компанию-оператора гражданских аэропортов Норвегии Avinor за решение использовать в названии авиарейса украинское правописание столицы Украины латиницей – Kyiv.

Напомним, в середине января 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман в Киеве встретился с представителями норвежского бизнеса. По его словам, норвежские компании не только надежные инвесторы, но и желаемые партнеры, потому что они работают по высоким стандартам и используют новейшие технологии.

В конце того же месяца Гройсман заявил, что потенциальный объем норвежских инвестиций в украинскую экономику может достичь 1,5 млрд долларов, из которых около 800 млн долларов – в возобновляемую энергетику.

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