Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Из Киева запускают прямые авиарейсы в Осло

21 мая, 15:08

Полеты будет осуществлять компания "Скандинавские авиалинии"

Фото: Scandinavian Airlines / Facebook
Фото: Scandinavian Airlines / Facebook.

Авиакомпания "Скандинавские авиалинии" (SAS) запускает прямой авиарейс Киев – Осло в октябре 2019 года. Об этом заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, информирует 21 мая пресс-служба правительства.

Полеты будут выполняться трижды в неделю с 26 октября: по вторникам, четвергам и субботам.

По словам Яцюка, решение SAS стало "еще одним отражением существенного укрепления украинско-норвежских отношений в последние годы".

"Есть все основания ожидать, что открытие уже через несколько месяцев прямого авиарейса между Киевом и Осло поможет еще больше усилить взаимодействие и обмен между нашими двумя странами", – подчеркнул дипломат.

Он также поблагодарил руководство SAS и компанию-оператора гражданских аэропортов Норвегии Avinor за решение использовать в названии авиарейса украинское правописание столицы Украины латиницей – Kyiv.

Напомним, в середине января 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман в Киеве встретился с представителями норвежского бизнеса. По его словам, норвежские компании не только надежные инвесторы, но и желаемые партнеры, потому что они работают по высоким стандартам и используют новейшие технологии.

В конце того же месяца Гройсман заявил, что потенциальный объем норвежских инвестиций в украинскую экономику может достичь 1,5 млрд долларов, из которых около 800 млн долларов – в возобновляемую энергетику.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Норвегия, самолеты, авиа, авиасообщение, Скандинавские авиалинии

Вы сейчас просматриваете новость " Из Киева запускают прямые авиарейсы в Осло". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единственный рейс из Киева в лондонский "Хитроу" отменяется: названа дата

20 мая, 14:14

Сейчас самолеты летают шесть дней в неделю

Лоукостер из Азербайджана открыл новый рейс в Украине

17 мая, 14:26

Buta Airways теперь сотрудничает с аэропортами трех украинских городов

Из Ужгорода запускают прямые авиарейсы в Киев

16 мая, 17:42

Полеты будут осуществляться три раза в неделю, сообщили в облсовете

Еще одна компания занялась разработкой сверхзвукового пассажирского самолета

14 мая, 13:39

Американский стартап планирует создать прототип самолета примерно через пять лет

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Макароны из твердых сортов пшеницы: в чем их особенность?

Как спастись от клещей

10 удивительных правил французских мам

Ученые назвали главную пользу водопроводной воды

Как бег влияет на мужские гормоны?

Может ли маникюр с гель-лаком привести к раку кожи?

Неуловимая пантера и самая экстравагантная бегунья

ТОП-25 банков Украины по качеству депозитов в 2019

Три проблемы сборной России

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

53-летняя модель рассказала о своих секретах красоты

​Эти продукты «забирают» молодость

Желатин вместо мази: нетрадиционная помощь поврежденным суставам
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь