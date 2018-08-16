Из-за непогоды в Киеве возникли проблемы с отменой рейсов

Сегодня, 13:02

Пассажиры не знают, когда смогут улететь

Фото: Пресс-служба Международного аэропорта &quot;Киев&quot;
Фото: Пресс-служба Международного аэропорта "Киев"

Из-за непогоды, которая спровоцировала потоп в центре Киева, были отменены несколько авиарейсов. Отмены произошли в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны").

Пассажиры заявляли, что не знают, смогут вылететь в ближайшее время, сообщает УНН.

По состоянию на 13:00, как свидетельствуют данные онлайн-табло вылета из аэропорта "Жуляны", рейсы отправляются вовремя. Ранее были отменены рейсы PC1552 в Измир, BAY4423 в Даламан, EG276 в Неаполь.

На прилет задерживаются два рейса из Дубаи - FZ 727 и EK 2210, рейс из Бергамо - EG273. Был отменен рейс YE5302 из Барселоны.

Напомним, непогода, которая бушевала в Киеве в ночь на 16 августа, принесла городу немало проблем: поваленные деревья, затопленные магазины и улицы, а также сорванные крыши и тенты магазинов.

После ночного потопа в Киеве спасатели ликвидируют последствия непогоды – к работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники. Спасателей вызвали на демонтаж 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированным подъезд к подстанции скорой помощи.

Также синоптик Наталья Диденко опубликовала фото природной аномалии, сделанной из космоса. Оказалось, что в ночь урагана над Киевом зависло мощное атмосферное пятно, которое начало смещаться в сторону Чернигова и Сум.
Киев, аэропорт, Жуляны, непогода, рейсы, отмена рейсов

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"Сегодня"

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