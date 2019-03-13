Концессия начинается: два вокзала в Украине отдадут бизнесу
Пилотный проект "Укрзализныци" стартует не с Киевского вокзала
В Украине в 2019 году запускается пилотный проект по концессии железнодорожных вокзалов. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" глава правления "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов.
"Мы уже в этом году запускаем пилотный проект по концессии двух вокзалов – это Николаевский и Хмельницкий. ... Хмельницкий и Николаевский вокзалы как раз не слишком маленькие и не слишком большие. И оба вокзала нуждаются в расширении и реконструкции. Николаевский вокзал – у него есть большой потенциал", – отметил Кравцов.
По его словам, УЗ отрабатывает вопрос привлечения к процессу ЕБРР и Всемирного банка. Это нужно, чтобы провести проверки, технические стадии, подготовить техническую документацию, ведь у Украины немного опыта в проведении концессий.
Ж/д вокзал Киева, к слову, пока останется в прежнем статусе.
"Учитывая, что Киевский вокзал – самый главный вокзал страны, глупо начинать концессию или использовать новые механизмы с него. Сейчас мы работаем над концепцией самого вокзала, также с архитектурными решением. Мы хотим не только увеличить его доходность, но и улучшить его как символ не только Киева, но и Украины. Потенциал Киевского вокзала огромный, он и сегодня является образцом архитектуры, но мы можем сделать из него действительно визитку страны", – пояснил Кравцов.
Напомним, ранее в УЗ отмечали, что железнодорожные вокзалы являются убыточными. Так, на содержание ж/д вокзалов "Укрзализныця" тратит полмиллиарда гривен в год. Именно поэтому появилась идея отдать вокзалы в концессию.
Это значит, что бизнес может получить вокзалы в распоряжение на 20-30 лет взамен на их модернизацию. Для передачи в концессию ж/д вокзалы планировали сгруппировать и передать в отдельную структуру в составе УЗ.
Подробнее о будущем украинской "железке" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".
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