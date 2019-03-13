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Концессия начинается: два вокзала в Украине отдадут бизнесу

Сегодня, 12:54

Пилотный проект "Укрзализныци" стартует не с Киевского вокзала

Фото: Сегодня
Концессия начинается: два вокзала в Украине отдадут бизнесу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d8/557/5c88d85576f7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d8/557/5c88d85576f7f.jpg Транспорт Пилотный проект "Укрзализныци" стартует не с Киевского вокзала

В Украине в 2019 году запускается пилотный проект по концессии железнодорожных вокзалов. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" глава правления "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов.

"Мы уже в этом году запускаем пилотный проект по концессии двух вокзалов – это Николаевский и Хмельницкий. ... Хмельницкий и Николаевский вокзалы как раз не слишком маленькие и не слишком большие. И оба вокзала нуждаются в расширении и реконструкции. Николаевский вокзал – у него есть большой потенциал", – отметил Кравцов.

По его словам, УЗ отрабатывает вопрос привлечения к процессу ЕБРР и Всемирного банка. Это нужно, чтобы провести проверки, технические стадии, подготовить техническую документацию, ведь у Украины немного опыта в проведении концессий.

Ж/д вокзал Киева, к слову, пока останется в прежнем статусе.

"Учитывая, что Киевский вокзал – самый главный вокзал страны, глупо начинать концессию или использовать новые механизмы с него. Сейчас мы работаем над концепцией самого вокзала, также с архитектурными решением. Мы хотим не только увеличить его доходность, но и улучшить его как символ не только Киева, но и Украины. Потенциал Киевского вокзала огромный, он и сегодня является образцом архитектуры, но мы можем сделать из него действительно визитку страны", – пояснил Кравцов.

Напомним, ранее в УЗ отмечали, что железнодорожные вокзалы являются убыточными. Так, на содержание ж/д вокзалов "Укрзализныця" тратит полмиллиарда гривен в год. Именно поэтому появилась идея отдать вокзалы в концессию. 

Это значит, что бизнес может получить вокзалы в распоряжение на 20-30 лет взамен на их модернизацию. Для передачи в концессию ж/д вокзалы планировали сгруппировать и передать в отдельную структуру в составе УЗ. 

Подробнее о будущем украинской "железке" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".

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Тег Укрзализныця, вокзал, жд-вокзал, концессия, Кравцов

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