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Ковров в поездах больше не будет: "Укрзализныця" объявила об изменениях

Сегодня, 16:06

Перевозчик заодно "попрощается" и с устаревшим линолеумом

Ковров в поездах больше не будет: "Укрзализныця" объявила об изменениях Транспорт Перевозчик заодно "попрощается" и с устаревшим линолеумом

В Украине в 2019 году появится 40 новых вагонов, в которых не будет красных ковровых дорожек и линолеума. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов. 

По его словам, вместо этого вагоны укомплектуют специальным шумоизоляционным покрытием. Первые 10 вагонов УЗ получит уже в марте.

"В этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них – сплошное шумоизоляционное покрытие для пола", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Глава УЗ предупредил, что заменить покрытие сразу во всех вагонах украинской железной дороги сложно из-за высокой цены. 

Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов. Как пояснял ранее Кравцов, таких объемов ремонта вагонов удалось достичь благодаря увеличению инвестиций, совершенствованию системы закупок комплектующих и запчастей и консолидации квалифицированного персонала.

Подробнее о будущем украинской "железке" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".

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Тег Укрзализныця, железная дорога, поезда, ковры, вагоны, Кравцов, Евгений Кравцов

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