Крупным городам Украины придется составлять схемы транспорта на 40 лет вперед

Вчера, 15:53

Парцхаладзе объяснил очередные изменения в государственных строительных нормах

Крупным городам Украины придется составлять схемы транспорта на 40 лет вперед
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обязало города с населением свыше 100 тысяч человек разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Изменения вводятся в рамках имплементации новых государственных строительных норм, которые вступают в силу с 1 сентября.

"Это даст четкое понимание перспективного развития транспортного движения, то есть, позволит оптимизировать работу всех видов транспорта не только сейчас, но и в будущем, организовать дорожное движение с минимальным уровнем заторов, снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Так, комплексная схема должна разрабатываться как отдельный документ на основе генерального плана города. Схема должна учитывать планировочные особенности города, рост населения и территории, перспективные изменения в размещении крупных предприятий, строительства, торговых и других объектов.

"Если города с меньшим населением имеют проблемы с транспортным движением, то они также могут разрабатывать такие комплексные схемы транспорта", – подчеркнул Парцхаладзе.

Напомним, согласно новым стройнормам, в Украине сузят полосы движения на дорогах. Правила будут учитываться при строительстве и проектировании новых дорог.
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Источник:

"Сегодня"

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