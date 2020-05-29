Крупный лоукостер тянет с возвратом денег за билеты: что произошло

В Ryanair объяснили, почему выплатили компенсации не всем пассажирам

Ирландский лоукостер Ryanair будет обрабатывать заявки на возврат авиабилетов в течение трех-шести месяцев. Об этом заявил руководитель авиакомпании Майкл О’Лири, сообщает профильное издание Avianews.

Общая стоимость билетов на отмененные рейсы Ryanair составляет 1,2 млрд евро. Авиакомпания уже обработала заявки на 400 млн евро в виде выдачи ваучеров на покупку новых билетов или путем переноса вылетов на новые даты.

Рекордное количество заявок поступило из-за отмены рейсов лоукостера на фоне карантинных ограничений, которые ввели различные страны из-за пандемии коронавируса. Кроме того, по словам О’Лири, скорость обработки запросов упала из-за ограничений в работе отдела возврата. Последний должен заработать в обычном режиме с 1 июня.

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При этом с 1 июля лоукостер планирует вернуться к работе, но в первое время он будет выполнять только 40% рейсов от обычного расписания. В Украине Ryanair летом возобновит 24 из 47 маршрутов. Перезапуск полетов по 17 направлениям перенесен на зимний сезон 2020-2021 годов. Продажи по еще шести маршрутам из Киева, Львова, Харькова и Херсона закрыты.

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Напомним, ранее стало известно, что Ryanair планирует "ценовую войну" – перевозчик хочет продавать билеты от 0,99 евро сразу после снятия запрета на полеты в Европе.

Также мы рассказывали, как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг. Узнавайте об этом из видеосюжета:

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