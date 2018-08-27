Лоукостер Ryanair изменил правила провоза ручной клади: что можно брать в салон

Если нужно взять с собой "негабарит", придется платить

Лоукост-авиакомпания Ryanair, которая начнет полеты в Украину, объявила об изменениях правил бесплатного провоза ручного багажа на своих рейсах.

Так, пассажиры, которые не оплатили услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади. Габариты небольшого предмета, который можно брать в салон самолета, будут увеличены с 35х20х20 см до 40х20х25 см. При этом новые контрольные рамки в аэропортах будут рассчитаны с запасом на предметы с габаритами до 42х20х30 см.

Пассажиры, которые захотят взять с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг, смогут это сделать, оплатив услугу приоритетной посадки стоимостью 6 евро или багажный сбор 8 евро во время бронирования билета.

В первом случае пассажир сможет взять большой предмет ручной клади в салон самолета, во втором – чемодан необходимо будет сдать на стойке регистрации. В случае, если сборы оплачиваются после покупки билета, их размер увеличивается до 8 и 10 евро соответственно.

Новые требования вводятся с 1 ноября 2018 года. Эти правила будут действовать для всех бронирований. Путешественники, которые купили билет до 1 сентября 2018 года, в случае несогласия с новыми правилами смогут вернуть деньги за бронирование по процедуре вынужденного возврата.

В компании изменение условий провоза вещей аргументируют тем, что текущая политика в отношении ручной клади приводит к задержкам и не позволяет обеспечить короткие 25-минутные развороты воздушных судов между рейсами.

Ранее правила провоза ручной клади изменил лоукостер Wizz Air. Теперь гарантированно проносить ручную кладь в салон смогут только пассажиры с Wizz Priority. Ручная кладь остальных пассажиров будет помещаться в багажный отсек.