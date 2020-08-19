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МАУ изменила расписание из-за коронавируса: часть рейсов отменили

19 августа, 16:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Изменения коснулись не только международных маршрутов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая ранее уже отменила 10 международных рейсов, теперь обновила программу полетов на начало осени, учитывая карантинные ограничения стран шенгенской зоны и других государств. Как сообщает Интерфакс-Украина, часть рейсов будет отменена.

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В частности, в сентябре МАУ отменяет рейсы в Венецию, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси , Ларнаку, Франкфурт, Вену и Варшаву.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев – Амстердам, Киев – Лондон, Киев – Париж, Киев – Ницца, Киев – Милан, Киев – Дубай, Киев – Каир, Киев – Мюнхен, Киев – Баку, Киев – Стамбул, Одесса – Стамбул, Киев – Тель-Авив, Одесса – Тель Авив, Киев – Ереван, Киев – Мадрид.

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Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов, Херсон и Одессу.

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При этом с 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

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Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

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Изменения частот состоятся на следующих маршрутах:

  • Киев – Амстердам: рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;
  • Киев – Лондон: рейс планируется 2 сентября;
  • Киев – Каир: по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам;
  • Киев – Дубай: добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;
  • Киев – Париж: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;
  • Киев – Баку: каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам;
  • Киев – Стамбул: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.
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"Со второй половины сентября будут возобновлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков – Тель-Авив – Харьков, Днепр – Тель-Авив – Днепр, Киев – Харьков – Киев, Киев – Днепр – Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев – Милан – Киев", - сообщается на сайте МАУ.

Напомним, ранее также лоукостер SkyUp отменил 28 международных рейсов из Украины. Всего в расписании авиакомпании SkyUp было более 50 международных направлений, была отменена половина из них.

Дело в том, что хотя Украина с 15 июня формально запустила международное авиасообщение, большинство стран, к примеру, в Евросоюзе оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

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