МАУ изменила расписание из-за коронавируса: часть рейсов отменили

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая ранее уже отменила 10 международных рейсов, теперь обновила программу полетов на начало осени, учитывая карантинные ограничения стран шенгенской зоны и других государств. Как сообщает Интерфакс-Украина, часть рейсов будет отменена.

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В частности, в сентябре МАУ отменяет рейсы в Венецию, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси , Ларнаку, Франкфурт, Вену и Варшаву.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев – Амстердам, Киев – Лондон, Киев – Париж, Киев – Ницца, Киев – Милан, Киев – Дубай, Киев – Каир, Киев – Мюнхен, Киев – Баку, Киев – Стамбул, Одесса – Стамбул, Киев – Тель-Авив, Одесса – Тель Авив, Киев – Ереван, Киев – Мадрид.

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Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов, Херсон и Одессу.

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При этом с 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

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Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

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Изменения частот состоятся на следующих маршрутах:

Киев – Амстердам: рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

Киев – Лондон: рейс планируется 2 сентября;

Киев – Каир: по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам;

Киев – Дубай: добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

Киев – Париж: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

Киев – Баку: каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам;

Киев – Стамбул: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

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"Со второй половины сентября будут возобновлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков – Тель-Авив – Харьков, Днепр – Тель-Авив – Днепр, Киев – Харьков – Киев, Киев – Днепр – Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев – Милан – Киев", - сообщается на сайте МАУ.

Напомним, ранее также лоукостер SkyUp отменил 28 международных рейсов из Украины. Всего в расписании авиакомпании SkyUp было более 50 международных направлений, была отменена половина из них.

Дело в том, что хотя Украина с 15 июня формально запустила международное авиасообщение, большинство стран, к примеру, в Евросоюзе оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

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